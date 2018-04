Tunisko: kde krása vítězí nad bojem o bakšiš

Můžeme si jen položit otázku: Jsou všichni Tunisané takoví?

"Turisto, otřes se!" 10 dinars!

V turistických oblastech, tedy hlavně na pobřeží, se setkáte se snahou požadovat peníze téměř za vše.

Procházíme centrem města Sousse a snažíme se najít jednu z historických památek, ale v labyrintu uliček se nám to bohužel nedaří. Ptáme se proto mladíka, který se motá okolo, zda by nám neporadil. A odpověď? "No problem! 10 dinars!"

V hotelu, v obchodě, v restauraci, bakšiš je žádán všude a za cokoliv.

Nebo si třeba objednáte minibus, řádně za něj zaplatíte, ale po skončení cesty požaduje řidič další peníze "pro svou rodinu". Člověk musí být mnohdy opravdu asertivní, aby byl schopen se těmto snahám bránit.

To ovšem neznamená, že by v Tunisku nebylo co k vidění. A i zde najdete oblasti, kde jsou lidé – alespoň někteří – přece jen srdečnější a jejich prioritou není sedřít z vás kůži.

Také vám připadá, že tato fotografie byla pořízena na jiné planetě? Ne nadarmo se zde natáčely slavné Hvězdné války

Le Grand Sud

Obecně se dá říci, že čím dále do vnitrozemí, tím jsou lidé upřímnější a srdečnější. Zejména na jihu, v oblasti nazývané Le Grand Sud, čili Velký Jih, kde vyprahlá krajina postupně přechází v nekonečné plochy Sahary.

Osídlení směrem do pouště pochopitelně řídne a i počet turistů se zmenšuje, avšak i zde jsou zřejmé tendence ke komercializaci. Přesto patří tato oblast stále k nejzajímavějším místům Tuniska.

Možná si řeknete, co může být na poušti zajímavé. Ovšem není poušť jako poušť, a ta zdejší patří k nejrozmanitějším na světě. Přitom zaujímá poměrně malé území, a tak během několika hodin se může krajina změnit od kamenitých hor přes písečné duny až k moři.

A jízda noční Saharou na velbloudovi, daleko od měst a lidských obydlí, kdy jsou na obloze vidět miliony hvězd, je nezapomenutelným zážitkem.

Snová horečka

Džíp divoce skáče po rozbité pistě, jež se místy zcela ztrácí. Řidič si cestu evidentně vychutnává a zdá se, že místy si naschvál vybírá obzvláště hrbolaté úseky. Všude okolo se rozkládá poušť, ovšem nikoliv "klasická" písečná, ale skalnatá a kamenitá. Podvozek auta určitě dostává pěkně zabrat a my jen doufáme, že vydrží.























I řidiči naší malé výpravy se občas museli poradit, kudy dál

Víceméně rovná krajina se pomalu mění a směrem k alžírské hranici se začíná vlnit. Postupně se objevují vyšší skalnaté útvary, které přecházejí ve slušně velké kamenité kopce. Ty jsou zvrásněny mnoha trhlinami a jeskyněmi, a po čase se jako velká jizva na tváři Země objevuje hluboký kaňon.

Nadskakujeme na sedadlech a snažíme se vychutnávat úžasnou scenérii, avšak o focení či filmování nemůže být řeč.

Řidič se našim prosbám o zastávku jen směje a asi se mu zdá, že je to ohromná legrace. Dodnes lituju, že se mi nepodařilo přimět ho k zastavení, protože divoká liduprázdná krajina vypadá jako vystřižena ze snu Salvatora Dalího.

Zastavujeme až mnohem později. I tady se nám naskýtá mnoho krásných pohledů, ale oproti tomu, co jsme viděli předtím, se jedná jen o slabý odvar.

Stíny Sahary

Právě na jihu dosud žijí Berberové, původní obyvatelé země. Ze severu byli postupně vytlačeni Araby, kteří se zde usadili v 7. století a dnes tvoří většinu obyvatelstva. I když v běhu času obě skupiny vzájemně asimilovali a v současnosti mezi nimi neexistuje žádná jednoznačná hranice, zůstali Berberové hrdým a nezkroceným národem.

Vždy v minulosti tvořili významnou sílu, se kterou bylo třeba počítat. Kartaginci, Římané, Arabové i Francouzi, ti všichni sice disponovali značnými armádami a podmanili si velkou část Tuniska, ale vždy se snažili vycházet s Berbery v dobrém. Ti totiž mohli ze svých obydlí ukrytých v poušti kdykoliv zaútočit a posunout tak onen pověstný jazýček na váhách vojenských sil.























Římské koloseum v El Jem tvořilo - po počítačové opravě do původní podoby - kulisu pro natáčení filmu Gladiátor

Dnes už se ovšem jejich oddíly nevynořují z moře písku, aby přepadaly karavany a opět mizely tam, kam se je nikdo neodvážil pronásledovat. I jejich způsob života se změnil, z kočovného k mnohem usedlejšímu. Berberská krev však v žilách zdejších lidí stále koluje a mnoho z nich se snaží zachovat či obnovit kmenové tradice, ať už z důvodů sebeuvědomění či prostě proto, že to turisty zajímá.

Berberové sice přijali muslimskou víru, ale u některých kmenů stále existují stopy původních animistických náboženství a šamanismu. Rovněž jejich společenská hierarchie se liší od arabské – v jejich kultuře zaujímají významné postavení ženy, jež navíc nemusejí být v obličeji zahaleny.

Návštěva ksúru

Berberské vesnice, tzv. "ksúry", sloužily v minulosti kočovníkům zejména jako sezónní úkryt před nepříznivým počasím, a rovněž jako základna pro loupeživé výpady.

Sestávají z domů, jež jsou většinou vykutány pod zemí, a to ze dvou hlavních důvodů – jednak ksúry jsou z dálky nenápadné a splývají s pouští, což znesnadňovalo jejich odhalení ze strany nepřátel, a také toto uspořádání zaručuje příznivou teplotu uvnitř. Tam kde to charakter terénu neumožňoval, tedy hlavně na příliš tvrdém podloží, byly vesnice vystavěny z písčité hlíny.























Oáza Tamerza je dnes už opuštěná, ale stále vypadá jako z pohádky

Blížíme se k nenápadnému vchodu do jednoho z berberských sídel. Tento dům dnes slouží spíše jako atrakce pro turisty, ale představuje pěknou ukázku tradičního obydlí. Za hlavním vchodem je malý shora otevřený prostor, jakési "nádvoříčko", odkud vedou vstupy do 3 podzemních místností. Je zde ložnice, kuchyně, a pokoj vyhrazený pro práci, kde stojí stav pro tkaní koberců.

Vcházíme do jedné z malých klenutých místností a skutečně si připadáme jako v domě s klimatizací. Berberská žena nám poté ukazuje, jak se na kamenném mlýnku mele obilí. Podobných staveb jsou v Tunisku i dnes tisíce, místy je jimi země provrtána jako úl.

Dozvěděli jsme se, že po boomu domů evropského typu, který proběhl před pár desítkami let, se dnes mnoho berberských rodin vrací do původních osad, jež jsou pro africké pouštní poměry přece jen lépe přizpůsobeny.

TUNISKO V KOSTCE : Rozloha: 162 155 km2

Počet obyvatel: 9,5 mil.

Oficiální jazyk: arabština (velmi rozšířena je i francouzština)

Samostatnost: od r. 1956

Státní uspořádání: prezidentská republika od r. 1957 (de facto se však blížící diktatuře)

Náboženství: islám (98%), křesťanství, židovství (nejedná se o fundamentalistický stát a náboženské menšiny se nezdají být utlačovány)

Ráj filmařů

Pouštní oblasti Tuniska jsou zajímavé i tím, že se staly kulisou pro mnoho filmů. Byly zde natáčeny třeba slavné Hvězdné války, což je opět komerčně využito a turisté tak mohou shlédnout vesnici postavenou pro účely tohoto filmu.

Mezi další díla, která – alespoň částečně – vznikla ve zdejší poušti, patří například Indiana Jones či oskarový Anglický pacient. I jeskyni, ve které hlavní hrdina tohoto filmu pobýval, dnes okukují zvědaví turisté.

Ohrožená budoucnost

Většina lidí si Tunisko spojuje s hotelovými komplexy, mořem, plážemi a sluněním. I tato země má ale tvář, kterou většina turistů ze svých plážových lehátek nikdy nespatří. Tvář drsnou, vyschlou a zvrásněnou, avšak přesto dynamickou a plnou života. Tvář Sahary a jejich berberských obyvatel. Nezbývá než doufat, že ji v budoucnu zcela nepohltí komerce a touha po penězích.