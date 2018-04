Tunisko, exotika na dosah ruky. Průvodce, rady, tipy

Tunisko společně s Alžírskem a Marokem tvoří zeměpisnou a historickou jednotku, kterou Arabové nazývají Magreb (Západ). Na severu a východě je země omývána Středozemním mořem, na západě sousedí s Alžírskem a na jihu s Libyí.

Země má velmi členitý povrch, který lze rozdělit do čtyř velmi odlišných oblastí: hornatý sever, stepi ve vnitrozemí, poušť na jihu a Sahel (pobřeží) na východě. Suchá jižní část země leží už na pokraji Sahary. Jednotlivé oblasti mají značně odlišné podnebí.

Na severu převládá mírné středomořské, směrem do vnitrozemí nastupuje kontinentální klima s velkými teplotními rozdíly. Na jihu panuje typické saharské podnebí s letními teplotami přes 30 °C.

Rozhodně nevynechejte

Snad žádný návštěvník Tuniska by neměl zapomenout navštívit zříceniny Kartága. To, co uvidí, není ovšem punské Hannibalovo město, ale pozůstatky staveb z pozdního římského období s proslavenými Antoniovými lázněmi. Program na záchranu této jedinečné památky vyhlásilo UNESCO až v roce 1972.

Typicky středomořský ráz má městečko Sidi Bou Said, zvané bílá perla nebo také Saint Tropez Tuniska, vyhledávané místo básníků, malířů, hudebníků a dalších umělců. Asi 12 kilometrů od Sousse leží přístavní město Port el Kantaoui, kam vás z centra Sousse zaveze turistický vláček.

Nejdůležitější památkou Kairouanu je čtvrtá nejvýznamnější mešita na světě (po Mekce, Medině a Jeruzalémě). Kromě Velké mešity tu najdeme i Aghlábovské nádrže, považované za nejvýznamnější hydrotechnické stavby středověku.

V Matmatě se těší pozornosti turistů starobylá jeskynní obydlí troglodytů. Tato obydlí nikde jinde v Tunisku neexistují a jsou i světovým unikátem. Právě zde byly natáčeny některé z epizod kultovního filmu Hvězdné války. Obydlí jsou vyhloubena z boku nebo z vrchní strany kopce a jejich počet se odhaduje na 700 - 150 až 200 z nich je dosud obydleno.

Z několika turistům přístupných oáz jmenujme alespoň Tozeur s unikátní architekturou. Kromě ní upoutá Tozeur návštěvníky i tradičním oblečením žen s černým závojem haik zdobeným modrým či bílým pruhem. V oáze se pěstují vynikající datle.

Amfiteátr v El Jemu je třetí největší koloseum na světě a nejvýznamnější římská památka na africkém kontinentě. Po tisíciletích slouží amfiteátr opět kultuře. Informujte se, zda právě v době vaší návštěvy se v El Jemu nekoná nějaký festival symfonické hudby. El Jem je zařazen do seznamu světových památek UNESCO.

Kdo chce navštívit Medinu, nemusí se hned vypravit do centra islámu - Saúdské Arábie. Medina, staré město, je totiž srdcem každého arabského města. Tvoří ji množství úzkých spletitých uliček a tržišť s malými maurskými kavárničkami, kde si můžete i zakouřit z vodní dýmky.

Nejkrásnější tuniskou medinu můžete najít v hlavním městě Tunisu, kde je její dominantou proslulá Mešita olivovníku.

Kam se vydat

Hammamet / Hammamet Yasmine

Oblíbené středisko s desítkami hotelů podél dlouhé písečné pláže. Za návštěvu zde určitě stojí mezinárodní kulturní středisko, postavené podle vzoru starého římského amfiteátru. Hotely nabízejí dobré možnosti ke sportování a pro milovníky golfu jsou zde dvě 18jamková hřiště.

Sousse

Sousse je často označováno za perlu země. Jako ve většině tuniských měst tvoří i v Sousse jeho jádro medina s pevností Ribat a mešitou. Dlouhá písečná pláž patří k nejkrásnějším v celém Tunisku.

Skanes / Monastir

Skanes, turistická zóna s mnoha hotely a písečnými plážemi, se nachází blízko města Monastir. Bývalý charakter si zachovala pouze část starého města. Je zde tradiční trh - súk, mnoho kaváren, restaurací a barů, přístav jachet a výborné golfové hřiště.