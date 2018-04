Tunisko: čarovná země

PROČ DO TUNISKA? 1. Pláže

Země má 1300 kilometrů rozmanitého pobřeží, které je poseto moderními letovisky.

Volit můžete mezi zeleným severem a Tabarkou, dlouhým východním pobřežím s letovisky, jako je například Hammamet, Nabeul, Monastir, Sousse, či odletět na ostrov Džerba. 2. Rozmanitost

To je synonymum pro Tunisko. Zelený sever, blankytný východ, vyprahlý střed a horký jih. Kombinovat lze lenošení u vody s poznáváním historie, sportem, potápěním, lovem ryb či zvěře, pobytem v lázních či pozorováním přírody v národních parcích a rezervacích. 3. Poušť

Neopakovatelné kouzlo písečného nekonečna, ačkoli Sahara vůbec není jenom písek a duny. Jsou to oázy, palmové háje, datle, safari v džípech, gazelí stopy na pěšinách a samozřejmě velbloudí karavany. 4. Památky

Tuniská architektura oplývá množstvím stavebních stylů. Chrámy, mozaiky, muzea, pevnosti, kostely, mešity, vykopávky ukazují zemi jako křižovatku kultur. Utvářeli ji Féničané, Římané, Byzantinci, Arabové, Turci, Španělé i Francouzi a každý z národů zde zanechal své stopy. 5. Festivaly

Tunisané milují hudbu a rádi slaví. Kromě slavnosti krahujců a festivalů antických her, filmů, hudby či folklorních představení patří k nejhezčím Saharské dny na konci roku v Douz a Tozeuru. Jsou ukázkou jezdeckého umění, závodí velbloudi a vyprávějí se pohádky. 6. Golf

Devět golfových hřišť špičkové úrovně, kolem nichž se rozprostírá nádherná krajina. Mezi olivovými háji i u pobřeží. Výhoda: pláž je na dosah, s jedinou výjimkou u nového areálu v Tozeuru na Sahaře. Vykoupat se však můžete v bazénu. 7. Thalasso

Tělu ulevíte léčebnou kúrou, samozřejmě pod lékařským dohledem. Říká se jí thalasso, což znamená zábaly a procedury s mořským bahnem, vodou a řasami, aromaterapii. Jako znovuzrození se budou cítit mladé maminky, vystresovaní manažeři, revmatici či ti, kteří chtějí zhubnout. 8. Potápění, lov

K výletům pod vodu je ideální Tabarka. Pro začátečníky jsou ideální Holubí jeskyně, skály do hloubky 3-12 m, klidné moře. Pro zkušené jsou vhodné tunely: je jich 20, dá se jimi volně proplouvat a některé jsou dlouhé až 30 metrů. Lovit můžete ryby nebo číhat na kance či zajíce v lese. 9. Pohostinnost

Překonejte ostych či chabou znalost cizích jazyků, kterými Tunisané na rozdíl od mnoha českých turistů mluví, a vychutnejte šálek mátového čaje či kávy. Když chcete fotit místní ženy či věřící, zeptejte se. To neplatí o vojenských objektech a prezidentském paláci, které se nefotografují. 10. Blízko a levně

Z Česka budete v cíli zhruba za dvě a půl či tři hodiny letu. Také vzdálenosti v Tunisku jsou přijatelné. Pokud zvolíte nejdelší trasu z Tunisu na Saharu, výlety se organizují minimálně na dva dny. Také místní ceny jsou přijatelné. Pár dinárů si nechte pro pokojskou za kreace z ručníků a květin.