Tunisko: antika, hory a nekonečná poušť

Co musíte v Tunisku vidět SIDI BOU SAID Zde vládne tuniská modř. Andaluská vesnička na skále sto metrů nad mysem Cap Carthage je obklopena mimózami, eukalypty a cypřiši. Romantické místo proslavili četní malíři jako například Paul Klee, kteří se nechali inspirovat krásou bílých domů s modrými dveřmi a okenicemi s uměleckými mřížemi na oknech. Jako dárek si přivezte modrobílou ptačí klec. SBEITLA Dech vám vyrazí rozlehlá, kdysi římská kolonie Sufetula ve středním Tunisku, přesněji řečeno to, co z ní zbylo. Úžasné zříceniny a vykopávky, u nichž lze strávit několik hodin, vypovídají o době, kdy v Sufetule vládl blahobyt. Najdete zde zbytky malých pevností a kostelů zdobených mozaikami, překrásné baptisterium, Diokleciánův vítězný oblouk či čtvero lázní z římského období. U největších lázní se zachovaly sály pro teplou, vlažnou a studenou koupel. NABEUL Království keramiky všeho druhu. Kachlíky, misky, vázy, talíře. Obrovská amfora vás vítá již před městem. V zadních dvorech domů spatříte hrnčíře, kteří své výrobky často suší na střeše. Při nákupu (nejenom keramiky) na trzích zásadně smlouvejte. Budete-li mít toho dost, odpočívejte na místních plážích nebo odjeďte do deset kilometrů vzdáleného letoviska Hammametu. TABARKA Máte Tunisko spojeno výhradně s palmami a velbloudy? Omyl. Magrebská země je natolik pestrá, že vás tady okouzlí zeleň. Ostatně již Římané úrodný severozápad nazvali obilnicí. Tady můžete kombinovat moře, lesy a hory. Na korálovém pobřeží s korkovníkem na severozápadě najdete kromě pláží i ukázkové golfové hřiště. KAIROUAN Čtvrté svaté město islámu po Mekce, Medině a Jeruzalému. Svými padesáti mešitami a marabuty láká poutníky z celého islámského světa i turisty. Sedm poutí do Kairouanu má stejnou váhu jako jedna pouť do Mekky. Jméno města, které je rovněž synonymem pro ručně vázané koberce, znamená v překladu karavana. Leží totiž na křižovatce důležitých cest na západním okraji pouště. TUNIS - BARDO MUZEUM Ráj antických mozaik i soch v bývalém palácovém harému beye s nádherně dekorovanými stropy. Unikátní mozaiky z římského období sem byly přeneseny z původních staveb, například z města Bulla Regia. V prvním patře jsou další mozaiky, které zdobily stěny či podlahy římských patricijských vil v Kartágu nebo Sousse. Obdivovat můžete také nálezy zejména z doby punského Kartága a římské. Tip: nejlepší výhled je z 2. patra.