Jízda v dunách a nocleh pod Jižním křížem. Saharou v džípu

Může se hodit Kolik co stojí Týden na Džerbě s polopenzí se dá nyní pořídit od 8 500 korun (all inclusive není třeba, jede se na výlet).

Třídenní výlet s cestovní kanceláří na trase Djerba – Tataouine – Ghilane asi za

3 000 korun.

3 000 korun. Půjčovné auta na 3 dny 1 200 Kč (celkem drahé vzhledem k ostatním cenám).

Přenocování v hotelu ve vnitrozemí v 3 až 4hvězdičkovém hotelu cca 1 000 korun.

Jeden tuniský dinár (TND) je aktuálně v přepočtu asi 12,50 Kč.

Kdo necestuje s cestovní kanceláří potřebuje vízum. Individuální cesty nejsou výhodné, samotné letenky jsou příliš drahé.

Žádné zvláštní očkování není třeba.

Pojištění na zdravotní výlohy pro cesty do zahraničí je u většiny pojišťoven jako pro Evropu. Rady na cestu Výlety do pouště by se měly stihnout do konce jara, pak už je příliš horko.

Na Džerbu létají chartery, je tam též 18jamkové hřiště.

V Tataouine se pořádá od 15. do 20. března Festival ksarů (ksar=opevněná berberská vesnice). Zábavná akce se koná několik desetiletí.

V Ksar Ghilane se má konat od 22.-24. března 3. ročník oslav příchodu jara na Saharu. Slibuje se jízda na koních.

Nebojte se jehněčího a klobásek merguez, ve vnitrozemí je to nejlepší jídlo.