Mikrosvět jménem Sapa. Návštěva Malého Vietnamu v Praze

Balíky eurobankovek se spálí za duše zemřelých Je to poněkud podivný pohled. Na zadních regálech jednoho z obchodů v Sapě jsou vyrovnané balíky peněz. Eurobankovky všech hodnot, celkem několik milionů eur. „Jsou to peníze na spálení,“ překvapuje průvodce po Sapě Nguyen Nam Khanh. „U nás je zvyk, že zemřelí si nemají s sebou z tohoto světa co odnést. Tak pro ně jejich rodina pálí peníze,“ vysvětluje. Jde samozřejmě o kopie, ne o pravé peníze. A z čeho tradice vzešla? „Podle jedné legendy kdysi žil muž, jehož rodina se živila výrobou a prodejem papíru. Bylo to nevýdělečné, a tak přišel s nápadem, jak zbohatnout. Zemřel, ale jen naoko, a nechal své blízké, aby pálili na papír nakreslené peníze. Nedlouho nato se ‚zjevil‘ - přišel jakoby ze záhrobí s poselstvím, že má v podsvětí hodně peněz a je mu tam proto dobře. Lidé mu uvěřili a od té doby tuto tradici dodržují,“ vypráví Nguyen.