Trumfy na Lipně: tři nové čtyřsedačky a nejlepší bruslení u nás

Zásadně modernizované Lipno získalo jednu nespornou výhodu. Stalo se velmi zajímavým zimním střediskem zejména pro rodiny s menšími dětmi, ale také pro univerzály, které nebaví celý den jen sjezdovat a chtějí větší pestrost.

"Středisko je kompletně přestavěné. V poslední fázi jsme investovali 200 milionů korun, z toho 88 milionů je dotace z evropských fondů," říká Martin Řezáč, šestadvacetiletý obchodní ředitel společnosti Lipno Servis, která areál provozuje. "Vytrhali jsme všechny staré vleky, koupili a vybudovali tři čtyřsedačkové lanovky Doppelmayr a sjezdovky prodloužili o 400 metrů. Zároveň jsme zdvojnásobili kapacitu technického zasněžování a dobudovali i zázemí."

Skiareál nabízí jednu z největších a nejlepších dětských lyžařských a snowboardových škol v zemi. Zároveň ale koncentruje v jednom místě i několik druhů zimních radovánek. Na české poměry slušně dlouhé sjezdovky s moderním přepravním zařízením, velmi dobrý snowpark, náročnější běžecké tratě kousek od horní stanice lanovky, běžecké stopy pro začátečníky a báječné bruslení na obrovské ploše zamrzlé přehrady, bobovou dráhu a také malý vodní svět.

V jeden den tak můžete zkombinovat hned několik druhů zábavy, aniž byste museli popojet autem.

Lyžařský areál

Alpy ať tady ale nikdo nehledá. Pro opravdu dobrého a náročného lyžaře to dvakrát není. Pět sjezdovek má délku od 930 do 1 300 metrů a maximální převýšení je 192 metry. Dobrý sjezdař si určitě s chutí zalyžuje na červené sjezdovce Střecha a ještě trochu na Pánské, ale celý den ho to asi bavit nebude.

Pro začátečníky, mírně pokročilé, rodiny s menšími dětmi nebo seniory je však Skiareál Lipno malým rájem. Vesměs mírné modré sjezdovky jsou propojené a dostupné díky již zmíněným třem novým čtyřsedačkám s hodinovou kapacitou 2 500 lyžařů. Už žádné kotvy ani talířové vleky, což je pro českého lyžaře, otloukaného po dlouhá desetiletí často téměř prehistorickými zařízeními, balzám.

Tratě jsou široké, dobře upravené a čekací doba i o víkendu je minimální. Lyžovali jsme tu o právě uplynulém víkendu a maximálně jsme čekali asi 15 minut.

Pro velmi dobré lyžaře, které nezajímá jen sjezdování, máme zajímavou alternativu. Aby se nenudili jen na zdejších mírných sjezdovkách, mohou si zpestřit sjezdování v rámci týdenního pobytu na nedalekém rakouském Hochfichtu (cca 45 km), kde je lyžování skutečně parádní.

Výborný snowpark a věhlasná škola

K největším v Česku patří ovšem zdejší snowpark, bezpochyby nejlepší na celé Šumavě. Je dlouhý 600 metrů, dobře dostupný díky sedačkové lanovce a obsahuje celou řadu technických překážek včetně velkých skoků. Ocení ho jak zdatní snowboardisté, tak úplní začátečníci a děti.

Za pozornost pak stojí lyžařská a snowboardová škola pro děti od tří let "Foxpark kapitána Lipánka", kterou vede šéfinstruktor Víťa Hovorka. "Foxpark je náš klenot, inspirovali jsme se ve velkém rodinném rakouském středisku Serfaus Fiss Ladis a podobně ho zařídili," říká Martin Řezáč.

Je to zřejmě největší a nejmodernější dětské výukové hřiště u nás, vybavené dvěma kouzelnými jezdícími koberci. Speciálně díky této škole začali na Lipno jezdit učit své děti už i Němci a Rakušané - výuka je prý stejně kvalitní jako v Alpách, ale o hodně levnější. Ve špičkách tu funguje najednou až na 100 instruktorů. Všichni musejí ovládat aspoň jeden světový jazyk a základní výrazy v holandštině.

Nás zaujalo, že lyžařská školka je oddělená od snowboardové. Je to samozřejmě záměr, aby se obě skupiny navzájem nepletly do cesty.

Lipenská přehrada, nejdelší bruslařská dráha v Česku

Guinessova kniha rekordů Bruslařská dráha na Lipně má šanci dostat se do světové knihy rekordů. Komisař z pelhřimovské Agentury Dobrý den Josef Vaněk a správce plochy Jan Staněk ji 3. února přeměřili a napočítali celkem 10,9228 kilometru. Tím by Lipno trumflo dosud údajně nejdelší trať tohoto typu v kanadské Ottawě s délkou 7,8 km.

Zamrzlá a sněhem pokrytá vodní nádrž nabízí hned několik atrakcí v dokonale romantickém prostředí. Skvělé možnosti pro nenáročné běžkování - mezi Lipnem nad Vltavou a Frymburkem je upravená asi desetikilometrová stopa pro bruslení i klasiku. (Kromě Lipna se dá na běžkách jezdit i na hřebeni, kde končí lanovky. Jsou tu upravené stopy - náročnější než na plochém jezeře - o celkové délce 14,5 km, které vedou až k Frymburku.)

Zároveň je na ploše jezera i přibližně stejně dlouhý a dostatečně široký upravený okruh pro bruslaře. Jde o nejdelší dráhu u nás a spousta turistů na Lipno jezdí jen kvůli bruslení. Kromě toho se dá na jezeře vyzkoušet i ice surfing, a když je led pokryt tak jako nyní sněhem, snow kiting - jízda s drakem na snowboardu nebo na lyžích.

Na velký rychlobruslařský dálkový maraton se tu teď v únoru chystají Holanďané, kteří sem pravidelně jezdí hlavně do zdejších dobře architektonicky řešených apartmánů Marina, kde je kapacita zhruba 1 600 lůžek.

Jinak ale Čech, který není zvyklý na převahu cizinců, tu nemusí mít obavy. "My jsme hlavně české středisko a orientujeme se zejména na českou klientelu," říká Martin Řezáč. "Cizinci, zvláště Němci a Holanďané, kteří sem jezdí hlavně o vánočních svátcích a pak o prázdninách v únoru, tvoří celkově ani ne 15 procent návštěvnosti. Například o víkendech tu bývá až třetina aut z Prahy a středních Čech."

Kromě bobové dráhy a krásného menšího Aquaworldu nás zaujalo i celkové uspořádání areálu a dostupnost jednotlivých míst. Z apartmánů je to k lanovce (v těsné blízkosti velké parkoviště) maximálně sedm minut chůze.

Apartmány Marina

Na sjezdovkách i pod nimi je dostatek možností občerstvení, typicky český styl nabízí například Černá bouda, moderní styl alpský zase dva aprés ski bary pod sjezdovkou Jezerní.

Přímo v dřevěném hotelu u dolní stanice lanovky je samoobslužná restaurace (jídla stojí do 90 korun) a obchod se sportovními potřebami, v suterénu velký servis a půjčovna lyží. Naproti hotelu je pak nákupní centrum, takže kdo dolyžuje a vrací se k apartmánům, může si i nakoupit. Dokonce pak cestou domů k apartmánům ani nemusíte přecházet silnici, protože se k nim dostanete tunelem.

Na Lipně tak máte na každém kroku pocit, že na lyžaře a rekreanty tu myslí v každém detailu.