Trstěnická stezka: malebné vísky a Slavníkovci

První část cesty absolvují cyklisté lesem, část úseku z Pomezí do Květné však vede po hlavní silnici a zde je nutná zvýšená opatrnost při větším provozu.

Cyklotrasa začíná asi sedm kilometrů jihovýchodně od Poličky v bývalých lesních lázních Balda.

Zde byl v 17. století při hledání zlata objeven pramen minerální vody a v roce 1748 dal tehdejší majitel panství František Rudolf z Hehenmbsu postavit v blízkosti pramene zámek. V roce 1938 připadl německé říši a sloužil potřebám různých nacistických institucí. Na sklonku války byl objekt opuštěn a zpustl, takže musel být v letech 1946-1947 zbořen. Dnes se z něho zachovaly jen nevýrazné zbytky základových zdí v sousedství baldské kaple.

Odtud vede lesem velice příjemný úsek trasy. Směrem k Pomezí se cesta svažuje a při výjezdu z lesa je výhled na Poličku a Pomezí.

Obec Pomezí se původně nazývala Limberk a byla sídlem rytířů z Leewendorfu. Turisté si zde mohou prohlédnout gotický kostel svatého Jiří a barokní kapli. Na místě původní tvrze stojí sýpka s letopočtem 1717.

Dalších deset kilometrů přes Květnou a Chmelík do Trstěnice vede z části po frekventované hlavní silnici spojující Poličku a Svitavy. Nejdřív čekají cyklisty kopce, z Chmelíku ovšem následuje klesání až do obce Trstěnice, jejíž jméno se vztahuje ke starověké a raně středověké obchodní cestě z Moravy do Čech.

Spojnice Moravy a Orientu

Tato stezka spojovala naši vlast s Moravou, ale přes Moravu i s Pobaltím, dalekým východem a s bohatým a vzdělaným Orientem. Po celá staletí po ní putovalo nejrůznější zboží.

Její směr, tedy kudy pronikla k západu do Čech horskou hradbou Českomoravské vysočiny, byl sice již dvakrát rozluštěn, ale přece zůstává stále leccos nedořešené. Chudé prameny a řídké archeologické nálezy pomáhaly badatelům v jejich práci jen nepatrně a mlhavé pověsti nepomohly určit tuto slavníkovskou cestu.

Přímo v obci si návštěvníci mohou prohlédnout statek Vojnarka a starobylý gotický kostel se zachovanou dřevěnou zvonicí. Před cyklisty tak zůstává posledních osm kilometrů rovinatým terénem do obce Čistá, kde po 21 kilometrech tato cyklotrasa končí.