Trpaslíci nasávají, žebrají i salutují. Krasnale jako magnet Vratislavi

Místní lidé je milují. A není se čemu divit. Skřítci Krasnale či Krasnoludki, kteří zaplavili historickou Vratislav, jsou vtipní a rozkošní. Navíc se téměř okamžitě stali novým symbolem nádherného historického města, které leží jen pár kilometrů od českých hranic a ve středověku bylo dokonce součástí Českého království.

Vratislav Polské město Wrocław (slezskoněmecky Brassel, německy Breslau, latinsky Wratislavia či Vratislavia) je historické hlavní město Slezska a Dolního Slezska a nyní hlavní město Dolnoslezského vojvodství v Polsku. Je to čtvrté největší město Polska a současně i jedno z nejstarších polských měst. Má přibližně 631 tisíc obyvatel (2012) a jeho rozloha činí 293 km².

Krasnale se dokonce stali hitem turistů, kteří je podle speciálních map hledají a hojně fotografují. Dost možná, že je o ně v posledních letech větší zájem než o středověké památky města v čele s malebnou radnicí a výstavní katedrálou. Ale téměř nikomu se nepodaří ukořistit celou trpasličí sbírku, neboť skřítků už zde bylo instalováno kolem tří stovek.

Památník oranžové vzpoury

Jak to všechno začalo? Poměrně nevinně. První trpaslík se v ulicích města objevil až roku 2001. Ale nebyla to náhoda ani výstřelek nějakého rozverného umělce. Tento první trpaslík, kterému se dnes říká „Táta trpaslík“ byl totiž vztyčen jako pomník významného protirežimního hnutí Oranžová alternativa, které vzniklo ve městě ve formě happeningů v 80. letech a jedním z jeho symbolů byl vedle oranžové barvy právě trpaslík.

Jenže jedna vlaštovka jaro nedělá. Další trpaslík sice přibyl v roce 2003, ale opět nic zvláštního nezpůsobil. Až v roce 2005 vytvořil místní mladý umělec Tomasz Moczek pět nových trpaslíků a spustil trpasličí lavinu.

V dalších sedmi letech přibylo ve městě neuvěřitelných dvě stě padesát sošek malých bronzových skřítků. Trpaslíci jsou naprosto všude, schovávají v bočních uličkách i na hlavních třídách, stojí u řeky i před vchody do kostelů.

Skřítek ležící na pohovce a sledující televizi se jmenuje Dialogomir. V budově banky na náměstí mají skřítci svůj vlastní vchod a také trpasličí bankovní automat.

Pokud se otvírá nějaký nový obchod, majitel si téměř automaticky pořídí před dveře svého trpaslíka, pokud se plánuje nějaká významná akce, musí mít také svého patrona mezi trpasličím lidem Krasnale. Tak třeba před radnicí stojí nevidomý trpaslík, hluchý trpaslík a jejich kamarád trpasličí vozíčkář, kteří pomohli zviditelnit projekt Město bez bariér, jímž se radnice pokusila zpřístupnit Vratislav handicapovaným návštěvníkům.

Trpaslíci mají vlastní mapu, stránku i vchod do banky

Ve Vratislavi si můžete za pět zlotých koupit mapu, která vás zavede ke všem trpaslíkům, k dispozici jsou také bezplatné aplikace do mobilních telefonů, které vás provedou po trpasličí stezce. Říká se tomu lov na trpaslíky a je to opravdu zábavné.

A jaké sošky stojí za hledání? Velmi oblíbené je sousoší dvou opilců s velkou lahví, Sysifové, kteří po vzoru antického hrdiny valí obrovský kámen, trpaslík na pohovce sledující televizní obrazovku s nápisem Dialog či trpaslíci na lampách. Spousta scén má vtipný podtext. Tak třeba budova banky na náměstí má vlastní malý vchod a bankomat pro skřítky. A trpaslíci mají také vlastní webové stránky v několika jazykových mutacích včetně češtiny.

S narůstající slávou se však někteří trpaslíci stávají terčem vandalů či zlodějů. Jeden z trpaslíků, který drží v ruce srdce a je symbolem lásky dostal už opakovaně na svou lesklou čepičku návlek v podobě prezervativu, zatímco několik dalších trpaslíků bylo v posledních měsících ukradeno. A nutno poznamenat, že zhotovení jednoho trpaslíka není levná záležitost – každý kus je originál a jeho výroba vyjde přibližně na 30 tisíc korun. Ale krádeže jsou spíše ojedinělou záležitostí, neboť Vratislavští jsou na své Krasnale hrdí a pyšní.

„Všichni je tu milují. Naši trpaslíci nejsou zákeřní, ale nosí radost a štěstí. Všichni mají jména, jsou přátelští a zlepšují nám náladu. Když jdu domů z centra, procházím kolem několika z nich, ale vždycky se na ně podívám, občas je v duchu pozdravím a někdy i pohladím pro štěstí,” svěřuje se Agnieszka, která přišla do Vratislavi na studie z venkova a dodává, že lidé si samozřejmě uvědomují jejich význam pro vzrůstající cestovní ruch.

Trpaslíci mají i svůj festival. Tohle video lákalo na jeho loňský ročník:

Navíc Vratislav vyhrála bratrovražedný boj s dalšími polskými městy a byla vybrána pro rok 2016 jako Evropské město kultury, což do města nad Odrou přivede další statisíce turistů.

A ještě jeden tip. Pokud se za trpaslíky do Vratislavi vydáte, určitě nezapomeňte navštívit významné a tentokrát seriozní sochařské dílo instalované na křižovatce nedaleko Hlavního nádraží. Část ze čtrnácti bronzových postav v lidské velikosti se na jedné straně křižovatky noří do chodníku, jako by vstupovala do podzemí, zatímco zbylá část na druhé straně z chodníku vychází. Jde o dílo sochaře Jerzy Kaliny, které představuje symbolický pomník vyhlášení výjimečného stavu v roce 1981, během něhož zmizela a byla zabita řada obyčejných lidí. Ale to je téma na úplně jiný článek.