Trosky lákají návštěvníky

Obrovský zájem návštěvníků zažívá tento rok hrad Trosky v Českém ráji. Od ledna sem zavítaly desetitisíce lidí. "Do konce června k nám přišlo téměř šedesát tisíc lidí a to je skoro dvakrát víc, než za stejné období minulého roku," uvedl kastelán Trosek Ladislav Tomáš. "Určitě do konce roku překonáme i loňských třicet tisíc návštěvníků." Na hrad lákají návštěvníky pravidelné víkendové programy. "Téměř každý volný den tu máme vystoupení šermířů, hudební produkce nebo se tu předvádí doboví trhovci a řemeslníci. Zaměřujeme se hlavně na středověk," vysvětlil Tomáš. "První taková vystoupení, kterým říkáme historické dny, jsme na Troskách začali pořádat předloni a lidé pak stále volali, jestli je nebudeme opakovat." Trosky jsou na třetím místě v návštěvnosti českých památek a mohou se měřit s Karlštejnem, Hlubokou či Konopištěm. "Jsme také jediný hrad ve východních Čechách, který si na sebe vydělá, a ještě nám nějaké peníze zbudou," pochlubil se Tomáš. "Je to i díky malým nákladům. Jsme tu totiž na celý hrad jen dva lidé a letos jsme poprvé na pár měsíců přijali další průvodkyni." Letos vidí návštěvníci na Troskách i další novinky. "Loni na Silvestra se nám podařilo poprvé hrad osvítit, a proto se tu mohou odehrávat noční vystoupení, která mají neopakovatelnou atmosféru," podotkl Tomáš. "Nedávno jsme otevřeli jednu z hradních věží - Babu, z které je nádherný výhled a když je pěkné počasí, zahlédnou odtud lidé i Prahu. Okolo Baby bych chtěl ještě postavit ochoz, opravu potřebuje i hradba." Po roce 1989 si na Trosky našli cestu hlavně cizinci. "Po revoluci k nám chodily asi čtyři pětiny cizinců a zbytek byli Češi," řekl Tomáš. "Teď se sem Češi opět vrací, ale stále tu slyšíme i němčinu, angličtinu, holandštinu a často i japonštinu." Příval návštěvníků podle Tomáše hrad nijak neničí. "Horší je to s vodou, která tu vymílá cesty, na nichž pak vykukují kameny. Někteří lidé také šplhají i přes zákaz na hradby, ale těch je jen pár." Některé návštěvníky odradí od prohlídky hradu to, že v podhradí za odstavení auta na parkovišti zaplatí třicet korun. "Někteří nám nadávají, protože si myslí, že parkoviště je naše. U brány hradu jsme dokonce raději pověsili ceduli, kde říkáme, že s parkovištěm nemáme nic společného," posteskla si kastelánka Olina Tomášová. "Dřív tu lidé za odstavení auta zaplatili osm korun, pak ale obec pronajala parkoviště hotelu a ten si sazbu několikrát zvedl."

Autor: