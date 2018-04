Trosky dodnes obestírá záhada

OTEVŘENO

Duben, říjen (soboty, neděle a svátky) 9 - 16:00



Květen - srpen (denně kromě pondělí) 8 - 17:00



Září (denně kromě pondělí) 9 - 16:00



VSTUPNÉ:

Dospělí : 25 Kč

Děti od 6 let, důchodci, studenti, ZTP 15 Kč. Děti do 6 let zdarma.