Tropy kousek od Česka. Vyzkoušeli jsme největší termály v Evropě

Můžete sem zajet jen tak. Klidně si tohle plavání můžete nadělit pod stromeček a udělat si výlet. Anebo si, až pojedete s lyžemi na ledovec, přibalit do kufru i plavky. Přitom je to úplně jednoduchá matematika.

Mám známé, kteří téhle kombinaci už před lety propadli. Nejdřív typická česká šichta na lyžích či snowboardu od devíti ráno do "zavíračky" a pak šup do horké termální vody. Téměř každý den. Myslím, že by je ani nenapadlo odjet na každoroční lyžařský "zájezd" bez plavek.

Když pominu jednotlivé vířivky a sauny v privátních apartmánech a penzionech, o nichž se jako o wellnessu dá mluvit stěží, existuje v našem blízkém zahraničním okolí několik zařízení, která nabídnou horským nadšencům alternativu v případě nesnesitelného alpského počasí a poslouží jako celodenní, či dokonce několikadenní program pro kompletní nelyžařskou rodinu.

Zapomeňte na české bazény a akvaparky. Zapomeňte na české rádoby wellnessové pobyty, které vás otravují v podobě spamu nebo se na vás valí z médií. To, co zažijete u sousedů za hranicemi, vás přesvědčí o tom, že plavky budou i v zimě na jednom z předních míst vašeho šatníku.

A pak že báječné zimní koupání ve střední Evropě neexistuje.

Do Therme Erding jsem se chtěla podívat dlouho. Od bavorských kolegů jsem věděla, že to je něco extra. Navíc kousek od Mnichova, na cestě do Alp, prostě ideální místo při přesunu na lyže či z nich.

Bazén v mnichovských lázních Therme Erding

Pokud tedy s sebou máte plavky. Na začátku je to poněkud mimo naši představivost. Těch NEJ je tu tolik, že budete potřebovat několik hodin, abyste je všechna vstřebali. Největší termální svět v Evropě. Aha. Navíc s nejdelší evropskou skluzavkou a největším saunovým rájem na světě. A pozor – jste tady i v nejlepších termálních lázních Německa. To je endorfinová dávka, kterou není od věci si aspoň jednou za rok dopřát.

Lázně-akvapark leží u dálnice A92, šestnáct kilometrů od mnichovského letiště. Když už sem přijedete, pravidlo jedna zní: nespěchat.

Já jsem oproti původním saunovým plánům začala na skluzavkách. Doporučuju stejný postup. Na 1 700 metrů v největším skluzavkovém světě Evropy Galaxy Erding je fakt vydařených. Různá ocenění a vítězství, která tahle část lázní za poslední roky posbírala, nejsou nic proti osobnímu zážitku.

A pak jsou tu další oblasti, do nichž se můžete ponořit. Například termální svět pro všechny, ale hlavně pro rodiny s dětmi, kam si můžete vzít kočárek i zásoby jídla na celý den. Udělat si tady, pod palmami a ve východoněmeckých plážových koších, malou rodinnou přímořskou dovolenou není problém. Tisíce metrů čtverečních předvedou, co se dá vlastně v takovém hybridu lázeňského domu a akvaparku dělat.

Jedete-li bez dětí, přesuňte se do VitalOase, což je kompromis mezi "oplavkovaným" stavem a bezdětným klidem s bazénky napodobujícími vodu z Mrtvého moře. Tady už se dá vyloženě relaxovat.

Saunový ráj na 13 000 metrech čtverečních

Tuhle část však téměř probíhám, to nejsilnější mě totiž čeká v saunovém ráji. Třináct tisíc metrů čtverečních je impozantních. Nevím, jak to mají ortodoxní saunaři, ale myslím, že většinu tenhle zážitek dostane. Já nikdy nezapomenu na saunový pavilon a la Stonehenge, jen západ slunce, oheň a voda.

Jenom pro pořádek: sice si v Erdingu užijete plno zábavy, ale pořád platí, že zdraví máme jenom jedno. Termální pramen, jenž celý tenhle kolos zásobuje, má v původním stavu poněkud horkých 63 stupňů a léčivý účinek, kvůli němuž by se tu měli zastavit především ti, kteří obrážejí specialisty na problémy s klouby, páteří, revmatem a kožními nemocemi.

A jestli můžu doporučit, zkuste sem vyrazit mimo víkendy, svátky a prázdniny. Takové to všední dopoledne protažené do pozdních večerních hodin (kolem desáté večer už zůstávají jen vyložení "vychutnávači") je naprosto ideální. Ve špičce tady totiž můžete během jednoho dne potkat i deset tisíc návštěvníků.

Více informací na internetové adrese www.therme-erding.de

Tohle je z úplně jiného kontinentu. Pro milovníky tepla je to v zimě ráj. U dálnice A13, šedesát kilometrů před Berlínem, vystavěl někdo, kdo musel být opravdu šílený, největší tropy v Evropě.

Tropical Island nedaleko Berlína

Za cenu, která je jen o něco málo vyšší, než za jakou je možné se koupat v těch nejrozlehlejších českých akvaparcích, se tady člověk dostane na místo, kde platí jiné klimatické zákony.

Právě teď se dívám na internet – v krytém tropickém ráji o rozloze osmi fotbalových hřišť je jasno, 26 stupňů Celsia s vodou o teplotě 28 až 31 stupňů.

Uprostřed středoevropské zimy, nebo dokonce inverze.

Původně to měla být hala na výrobu vzducholodí. Nějak se to neujalo, a tak se z verneovského nápadu definitivně stala v prosinci 2004 kasovní záležitost – největší tropický dovolenkový komplex v Evropě. Deštný prales (mimochodem největší krytý na světě, aby těch NEJ nebylo málo), palmy, svěží písek, vodopády a asijské chrámy, horkovzdušný balon, tropické sauny, jižní "moře", bydlení vysoko v korunách, strakaté plážové košile a bermudy.

A propos, to mi připomíná: zapomeňte na klasickou bazénovou výbavu – tady budete potřebovat karimatky, karty, plážová lehátka, foťáky, ručníky, časopisy, dalekohledy, piknikové koše s jídlem a pitím, kraťasy, trička a letní šaty. A samozřejmě plavky. Jen bez opalovacího krému se obejdete.

A můžete tu strávit Vánoce. Nebo Silvestra. Nebo tu můžete i přespat.

Podrobnosti naleznete na webu www.tropical-islands.de.

A pak je tu pár tipů, o nichž jsem přesvědčená, že se vám budou líbit. Třeba Aqua Dome v Tyrolsku v Ötztalském údolí v obci Längenfeld, vzdálený jen několik kilometrů od noblesního, načančaného, snobského, ale v každém případě jedinečného Söldenu. Tyhle lázně jsem poprvé okusila před pár lety krátce po jejich otevření. A zodpovědně tvrdím, že i po několika letech provozu jsou pořád nablýskanou jedničkou.

Když je na ledovci počasí pod psa, klidně nechám propadnout skipas a razím sem. Jednoduše mi to za to stojí. Přetrpím pár provozně vytížených odpoledních a podvečerních hodin, ale dopoledne a pozdní večer patří jenom mně. A samozřejmě několika dalším, kteří nekřičí, nehlučí, neskáčou do vody, ale relaxují. V takových chvílích nabývá jasných kontur slovo wellness, anglická složenina z well-being a fitness, respektive well-being a happiness. To znamená dobré zdraví, kondici a náladu.

Přesně to potřebuju, tak se tu pravidelně každý rok nechávám "nakopnout" na týdny dopředu.

Více informací na internetové adrese www.aqua-dome.at

Menší a útulnější alternativou k Therme Erding je Bad Wörishofen. Přiznávám, že mě tu dostaly dvě věci – výborné jídlo (v županu) mezi saunami s výhledem na zasněžený venkovní areál a úžasná intimita. Tedy v běžný, všední, nesezonní den.

Sauna v bavorském Bad Wörishofenu

Lázně najdete čtyřicet minut jízdy jihozápadně od Mnichova u dálnice A96. Tropická atmosféra, léčivá voda (ideální na osteoporózu, nemoci pohybového aparátu, k rehabilitaci po kloubních operacích nebo zraněních a úrazech), palmy, tematické sauny s programem, kterému se tady říká Aufguss, bazénky s vodou stejného složení, jako je v Mrtvém moři, bublinky (nejen ve vodě, ale i na vodním baru), barvy, hudba, oheň, zákoutí. Tohle všechno můžete mít. Důležité je jen vědět, co od takového dne v termálech čekáte, a tomu přizpůsobit tempo. Stihnout se všechno za jeden den nedá.

Podrobnosti naleznete na webu www.therme-badwoerishofen.de.

V Bavorském lese na druhé straně Šumavy, ve vesnici Riedelsbach zhruba na úrovni Třístoličníku (hraniční přechod Strážný) stojí nenápadný, typicky bavorský komplex, ve skutečnosti malé pivní lázně a první pivní wellness hotel na světě.

Můžete si tam zajet jen tak anebo ve chvíli, kdy při lyžování chytnete nepříjemnou hustou mlhu, rozbředlý sníh a opravdu nacpané sjezdovky. V obou případech se můžete naložit do piva. Bez legrace.

Důležité je pochopit zdejší zákonitosti: nejdříve se do piva naložit a pak teprve nechat pivo kolovat tělem. To druhé samozřejmě jen tehdy, pokud nebudete řídit automobil… Je to tu malé, hodně intimní, ale hodně výživné. Pivní lázeň Bernhards Bayrisches Bier Bottich Bad (Bernhardova bavorská pivní bečková koupel), která se skutečně provádí v pivním sudu, je plná zdravých přísad jako jsou například černé pivo, slad, pivovarské kvasnice a olej.

A abych nezapomněla, k proceduře se podává výborné domácí dýňové pivo.

Pro další informace se podívejte na www.gut-riedelsbach.de.