Za exotickým ovocem jeďte do tropů. V Česku není dobré ani zdravé

Každý cestovatel si dobře pamatuje na svou první návštěvu tržiště v některé z jihoasijských zemí. Stovky stánků přetékají fantastickou nabídkou pestrobarevného ovoce neznámých tvarů i druhů. Poznat a vyjmenovat jich jen polovinu je takřka nadlidský úkol. A co teprve když si některý kus koupíte a ochutnáte. Je sladké, voňavé a chuťově omamné.

Nezapomenutelné zážitky na vás čekají při cestě do Thajska či do Vietnamu, pozadu nezůstává ani Malajsie, Indonésie, Barma či třeba Karibik. A když si člověk řekne, že bude každý den ochutnávat něco jiného, do konce své cesty má co dělat.

Je to avokádo, nebo mango?

Naprosto odlišná je situace v českých obchodě. Nejlépe ji vystihuje následující otázka. „A to je avokádo, nebo mango?“ ptají se pokladní. Právě tento poněkud diletantský dotaz krásně ilustruje vztah konzervativních Čechů k exotickým plodům.

Zatímco banány, ananas či zralý kokos, které byly v nabídce už za komunistů, všichni známe, novinky v podobě manga, papáji, avokáda či dračího ovoce pozná jen deset či dvacet procent Čechů, většinou ti, kteří už byli na zimní dovolené v tropech. Tropické ovoce však doma většinou moc nekupují, neboť znají lahodnou chuť přirozeně dozrálého ovoce a kusy z českých regálů jim obvykle nechutnají. Navíc odmítají platit často nehorázné částky, které za ně obchodníci požadují. Samozřejmě že v ceně musí být započítána doprava a některé náklady, ale jak na tomto ovoci některé obchody „rýžují“, je neskutečné.

Dražší než svíčková

Tip: Banánová palačinka Velkým hitem mezi cestovateli v Asii je také banánová palačinka, kterou si jednoduše můžete udělat i doma, když do těsta před smažením přidáte na kousky nakrájené banány. Ještě dokonalejší chuť získáte přidáním pár kapek rumu.

Za příklad poslouží jeden nejmenovaný pražský obchod v Praze na Smíchově, který se holedbá bohatou nabídkou tropických plodů. Ovoce vypadá celkem hezky, ale ceny jsou závratné. Jeden kus manga stojí 129 korun, kilogram papáji 169 korun, takže za jeden kus musíte vysázet nějakých tři sta korun. Za kilogram mangostanů, kde vám o oloupání těžké kůry a vyplivnutí pecek zůstane necelá třetina ovoce, zaplatíte nekřesťanských 499 korun (cena čistého ovoce se může vyšplhat na 1500 korun). U některých těchto plodů mají sice poznámku - „ready to eat“ (připravené ke konzumaci neboli přeneseně krásně zralé), ale za takovýto příplatek?

Přitom ceny ovoce v tropech se pohybují v řádech korun, maximálně několika desetikorun (v závislosti na zemi). Výtečnou papáju můžete koupit za dvacet až třicet korun, mango je ještě levnější, stejně jako avokádo či banány, neboť třeba trs s dvaceti malými banánky pořídíte zhruba za dolar.

Také mango patří v jihovýchodní Asii či ve střední Americe mezi levné ovoce a za kus se platí jen pár korun. Když oloupete těžkou a silnou kůži a vyndáte pecku, zaplatíte v Česku za čistou váhu mangostanu dvakrát víc než za pravou svíčkovou.

Ananas s cukrem a chilli

Jedním z nejoblíbenějších tropických plodů je nezralý kokosový ořech, který se trhá kvůli lahodné šťávě. V Asii za něj zaplatíte kolem 10 až 20 korun, přičemž prodávající vám mačetou vysekne malý otvor, kterým se šťáva s pomocí brčka pije. Po vypití vám navíc kokos rozpůlí a lžičkou můžete vyjíst mladou a svěží dužninu. Kokosová šťáva je osvěžující a současně pozitivně působí na trávení i na kocovinu.

Thajská inspirace Na závěr pár tipů, jak využít exotické plody při vaření. Kousky ananasu se přidávají do thajského i indického curry připravovaného s kokosovým mlékem, kde nádherně zpestří výslednou chuť jídla.

Fantastický je také ananas, který se prodává zralý, takže je příjemně sladký a nikoliv trpký či kyselý, jako je tomu často u ananasu zakoupeného u nás.

Zajímavostí je, že ananas - stejně jako třeba pomelo či mango - se v jihoasijských zemích podává s pytlíčkem cukru a chilli, který dává ovoci ještě intenzivnější chuť a současně podporuje trávení.





Jednoduchý trik, jak rychle zpracovat ananas a nevyhodit polovinu do koše:

V tropech není mráz

U působení tropického ovoce na lidský organismus se musíme na chvilku zastavit. Řada odborníků tvrdí, že jeho konzumace není pro Středoevropana příliš vhodná, především v zimě, kdy nás kvůli nedostatku domácího ovoce nejvíce láká. A to přesto, že obsahují spoustu vitamínů. Tropické ovoce nás totiž osvěžuje a ochlazuje, což se hodí do tropického počasí, ale nikoliv do české zimy – takže dát si k snídani ananas či papáju a pak jít do mrazivého počasí není ideální, protože hrozí nachlazení.

Druhou velkou nevýhodou je již zmíněná skutečnost, že drtivá většina ovoce exportovaného do Evropy se trhá nezralá, takže jeho kvalita a chuť je nesrovnatelná s chutí tohoto ovoce v tropech. Navíc jsou plody často ošetřeny nezdravým chemickým postřikem.

Pouliční prodejce rambutanu v jižním Vietnamu, který je společně s Thajskem a Kambodžou rájem tropického ovoce. Obrovské plody džekfruitu, správně chlebovníku, se u nás neprodávají. Největší kusy tohoto ovoce váží až 10 kg, přitom rostou na stromech.

Znáte salak? A mučenku?

Nejslavnější salát Ze zelené papáji se připravuje jedno z nejslavnějších thajských jídel – velmi pálivý papája salát dochucený rybí omáčkou, chilli a sušenými krevetkami. Ze zralého manga se připravuje fantastické mango chutney, které se hodí k pečenému masu i k řadě jídel z rýže.

I když titulek článku může svědčit o opaku, avokádo i mango už jsou běžnou součástí nabídky všech tuzemských supermarketů i stále oblíbenějších vietnamských obchodů, stejně jako ananas, japonská „hruška“ nashi, papája či kaki. Stále častěji se také objevuje čerstvé liči, lahodné dračí ovoce či kulička mochyně uzavřená v tenkém, oranžovém lampiónku.

Spousta druhů exotického ovoce však na našem trhu (s výjimkou několika speciálních obchodů) chybí, ať už je to „ohnivý“ rambutan, indonéský salak s lehce nakyslou chutí, osvěžující maracuja neboli mučenka či mangostan. Naprosto neznámé je také výtečné „thajské“ jablko či výrazně nakyslý barmský „angrešt“.

Bitva o durian

A chybí také slavný durian, který se v mnoha zemích Asie považuje za nejchutnější ovoce, byť jeho stinnou stránkou je poměrně výrazný, nasládle hnilobný a tudíž značně odpuzující zápach, kvůli kterému je v mnoha zemích konzumace durianu na vyhrazených místech zakázána (třeba v hotelech, na ulicích či v autobusech).

Durianu je podobný plod chlebovníku, pro který se u nás vžil spíše anglický název „džekfruit“. Jde pravděpodobně o největší ovoce, které roste na stromech, neboť plody až třicet metrů vysokého chlebovníku dosahují váhy deseti kilogramů. Džekfruit má podobnou chuť jako durian, ale bez vtíravého zápachu.

Relativně málo známé dračí ovoce se v poslední době objevuje v nabídce vietnamských obchodníků a díky své lahodné chuti stojí za vyzkoušení. Rozdíl mezi chuťově nevýrazným banánem z českých supermarketů a banánem, který přírodně dozrál na poli, je obrovský.

Tučné máslo z pralesa

Mexická fantazie Nejslavnějším pokrmem z avokáda je lehce pikantní „pomazánka“ guacamole, která se zrodila v Mexiku (čerstvě připravené guacamole je naprosto odlišné, od „pomazánky“ stejného jména prodávané v konzervách). Pokud je guacamole připraveno z dozrálého avokáda, je to naprostá fantazie.

Přestože tropické ovoce není vhodné do české zimy, obecně mají jeho plody spoustu pozitivních účinků. Například avokádo, kterému by se mělo správně říkat poněkud archaicky hruškovec, ale který má též přezdívku máslo z pralesa, má velmi vysoký poměr „zdravých“, tedy nenasycených mastných kyselin a minerálních látek.

Kokosové mléko má vysoký obsah vitamínu B, ale také draslíku, fosforu a železa. Mango má zase vysoký obsah vitaminu C a k tomu provitamin A. Na vitamíny je bohatá také mochyně, naopak ananas výrazně podporuje trávení, proto se často servíruje jako přírodní „digestiv“.

Výrazné pozitivní účinky na lidské zdraví má také papája, zatímco mangostan má skvělé antioxidační účinky a jeho pravidelná konzumace zabraňuje předčasnému stárnutí.