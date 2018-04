Trojzemí zve na výlet

Při břehu koupaliště přejdeme k restauraci a po místní naučné stezce se vydáme k hraničnímu přechodu do Saska u obce Hartavy. Překonali jsme malé stoupání a po rovině vstupujeme do Německa. Na hraničním přechodu sice policie nekontroluje, ale pas musíme mít s sebou. Vesnička Hartava je tvořena moderními vilkami uprostřed zahrad, ale najdeme tu i staré roubené chalupy v lužickém slohu a zemědělské farmy s krávami, ovcemi a koňmi. K městu Žitava vede krásný pohodlný chodník, roubený lavičkami a stromy. Jsme v místech, nazývaných Trojmezí, protože se tu setkávají tři státy - Česko - Německo a Polsko. Na břehu vlají státní vlajky a brzy tu budou rozcestníky do všech stran - k horám i k hlavním městům Euroregionu Nisa. K hraničnímu mostu to máme ještě jeden a půl kilometru. Tam projdeme celní kontrolou, překročíme řeku a jsme v Polsku. Vlevo zůstává obec Pojarów a rovně před námi vede alej stromů na českou hranici v Hrádku nad Nisou k celnici, od které jsme původně vyšli. Cestou můžeme dětem či přátelům vyprávět o dřívější těžbě hnědého uhlí, o místních památkách, o nedalekém hradu Oybin a úzkokolejném historickém vláčku, který tam ze Žitavy jezdí. Začátek výletu plánujte z centra Hrádku nad Nisou, nedaleko náměstí je nádraží ČD, kostel sv. Jakuba, na náměstí pak radnice a informační centrum. Za pohled stojí i starý zámek, který už dlouho stát nebude. Zachvátila jej dřevomorka a brzy bude zbourán.