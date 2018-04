Trojský zámek: perla barokní architektury

Může se hodit

Jak se tam dostat

K zámku se návštěvníci dostanou městskou dopravou, a to autobusovou linkou 112 na zastávku Zoologická zahrada od holešovického nádraží, kde je konečná stanice metra trasy C. Ti, kdo přijedou auty, mají k dispozici parkoviště u zoo. Vstupné

Za vstup do trojského zámku zaplatíte 120 korun, děti od 10 let, studenti, důchodci, vojáci 60 korun, rodinné vstupné vás přijde na 150 korun. Od října do března je otevřeno v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin.