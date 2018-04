Trojmezí - krok do Rakouska i Německa

Avšak každý, kdo má rád menší koncentraci lidí a potrpí si na delší a náročnější výšlapy, by měl "obětovat" jeden dva dny na návštěvu šumavského Trojmezí - oblasti, kde se střetávají hranice hned tří států České republiky, Rakouska a Německa. Nabídnou se mu zde skvělé turistické terény s poměrně značným převýšením, rozhledy do širokého kraje a také několik přírodních a technických zajímavostí přímo po cestě. Jednou z nejpůvabnějších, avšak poměrně náročných tras je zhruba pětadvacetikilometrový příhraniční úsek mezi železniční stanicí Nové Údolí a rekreační střediskovou obcí Nová Pec, dostatečně známou mezi vodáky. Zahájit výstup lze z obou stran, pohodlnější se však jeví začít v Novém Údolí, v blízkosti hraničního přechodu do Německa, protože po únavné cestě, kdy turista dorazí do Nové Pece, má po ruce více možností k občerstvení i odpočinku. Přímo od konečné vlaku v Novém Údolí začíná červeně značená stezka, která od počátku vede upravenou cestou v příjemném stínu stromů.

Takto lze pokračovat asi pět kilometrů, přičemž asi po hodině chůze minete začátek významné šumavské technické památky - Schwarzenberského plavebního kanálu. Až k rozcestí Trojmezné a Třístoličné cesty jde vše jako po másle, potit se začnete, když se stezka změní v pěšinu, která vás přímo po státní hranici dovede prudkým stoupáním až na vrchol Třístoličníku. Přes 1300 metrů vysoká hora dostala svůj název podle tří kamenných sedátek, kde se podle pověsti scházeli králové tří sousedních zemí. Ze skalního bloku je pěkný výhled do Německa a vyzkoušet zde rovněž můžete i ony tři kamenné lavice. Na Třístoličníku je zároveň jedna z mála možností občerstvení bohužel jen v německé horské chatě, takže je třeba se připravit na poněkud vyšší cenové relace. Jen pro představu: pivo a sodovka tady vyjde na zhruba dvě stě korun, přičemž každá láhev je zálohovaná dvaceti korunami. Z Třístoličníku vede červená značka kamenitým terénem přímo po hřebeni ke tři kilometry vzdálenému Trojmezí - místu, kde se stýkají hranice hned tří států. Vyznačuje ho mohutný hraniční kámen z leštěné žuly osazený nápisy a znaky všech tří zemí. Dále už pokračujete kolem Rakouské louky, nejvýše položeného šumavského rašeliniště, mírným stoupáním na nejvyšší horu české a rakouské Šumavy Plechý. Kromě vrcholové kóty zde není nic zajímavého, a tak zde opustíte červenou značku a dáte se prudce doleva po žluté. Tato stezka vás zavede ke známému Stifterovu pomníku, který se vypíná na skalní plošině padající kolmo dolů k břehům Plešného jezera. Tato ledovcová perla se dá odsud skvěle přehlédnout a tady také uvidíte svou další zastávku hráz jezera. Než se však na ni dostanete, čeká vás půlhodinový krušný sestup prudce klesající kamenitou stezkou. Od hráze už bude stezka, značená tentokrát zeleně, k vašim nohám milosrdnější. Stačí už jen překonat necelé dva kilometry dlouhý úsek vedoucí unikátním Kamenným mořem a ocitnete se na pohodlné cestě, která vás zavede přímo do Nové Pece.

JAK SE TAM DOSTAT:

Nejlepší výchozí body jsou z Nové Pece nebo ze železniční stanice Nové Údolí. Novou Pecí vede hlavní železniční tah z Českých Budějovic. Do Nového Údolí je třeba přestoupit ve stanici Černý Kříž. Při jízdě autem je nejlépe zaparkovat přímo v Nové Peci, která představuje jakousi "slepou ulici". Na všechny strany totiž odsud vedou zákazy vjezdu - to kvůli začátku národního parku. Pokračovat už je možno jen na kole, pěšky či využít služeb místní železnice.

PŘÍHRANIČNÍ STYK:

Protože se budete pohybovat v těsné blízkosti státní hranice a někdy dokonce i přímo na ní, není od věci vzít si s sebou cestovní pas. Díky dohodě mezi Českou republikou a Německem je možno hranici překračovat kdekoli na značených cestách. To však neplatí v úseku hranice mezi Českou republikou a Rakouskem.