Trnkobraní přilákalo tisíce lidí

Hudební pořad je připraven po celou dobu trnkobraní, jehož návštěvníkům je k dispozici tábořiště, desítky stánků s občerstvením a dárkovými předměty. Mohou se také zúčastnit v likérce exkurze spojené s ochutnávkou."Zatím jsme nezaznamenali žádné problémy, i když je značné horko a alkohol i pivo jsou na některých lidech vidět. Máme zde sanitku a pracovníky Českého červeného kříže a dosud neměli práci," řekl Jurásek.Také policisté zatím nemuseli zasahovat a podle mluvčího zlínské policie Iva Mitáčka nejsou problémy ani s dopravou. Trnkobraní bude pokračovat v neděli dopoledne koncertem Jiřího Korna a skupiny The Rebels.V poledne slavnost vyvrcholí soutěží v pojídání švestkových knedlíků. V odpoledním programu se představí Martin Maxa, skupina Fleret s Jarmilou Šulákovou a dechová hudba Vacenovjáci.Také druhou obří akci v regionu, kterou je po Barum rallye tento víkend čtyřiatřicátý ročník Vizovického trnkobraní, provázejí dopravní komplikace. Jestliže při "barumce" policisty trápila Březnická ulice, teď to je hlavní tepna ze Zlína do Vizovic, která je v úseku mezi Želechovicemi a Lípou v rekonstrukci. "V souvislosti s trnkobraním se dají očekávat dopravní komplikace," připouští tiskový mluvčí zlínské policie Ivo Mitáček.Přestože bývá cesta kvůli pokládce nového povrchu o víkendech zcela uzavřena a přes týden průjezdná jen v jednom pruhu, v době konání trnkobraní od pátku do neděle budou otevřeny oba jízdní pruhy.Stejně jako v Březnické ulici zde dopravní policie omezila maximální rychlost na třicet kilometrů za hodinu. "Na některých úsecích ještě není položen nový povrch a vozovka zůstala jen vyfrézována a je plná nerovností," odůvodňuje omezení rychlosti Ivo Mitáček.Policie proto žádá všechny řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti. "Rozumné by bylo, kdyby na akci přijeli s dostatečnou časovou rezervou, nebo se úseku stavby vyhnuli přes objízdné trasy," radí Mitáček.Přímo na místě budou provoz řídit policisté, kteří v případě, že začnou vznikat kolony, dopravu odkloní. Objížďková trasa v obou směrech bude vedena z Lípy po silnici druhé třídy do Slušovic, dále po silnicích třetích tříd přes Hrobice, Velíkovou, Štípu a Kostelec. Oprava spojnice mezi Zlínem a Vizovicemi potrvá do konce října.