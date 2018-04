Prohlédněte si třípatrové jumbo budoucnosti. Pojme až 800 lidí

Eagle by měl mít tři patra rozdělená podle cestovních tříd. Speciální lahůdku pak představuje čtvrtá cestovní třída, nazvaná pilotní (pilot´s class). Pasažéři by seděli úplně vpředu u obřích oken a mohli tak pozorovat vše stejně jako pilot.

Samotný kokpit je ve druhém poschodí a pro posádku se počítá i s postelemi, kanceláří a pracovnou.

Vinalsova vize představuje Eagle jako hybridní a ekologický dopravní prostředek se šesti vodíkovými motory. Hlavní motor vzadu má potom za letu sloužit i jako generátor k výrobě elektřiny. Na střeše letadla a na křídlech budou instalované solární panely.

Technologie v kombinaci s materiály jako grafen, keramika, hliník nebo titan by měly být zárukou toho, že letadlo bude až o 75 procent tišší, než jsou ta současná, odhadl Oscar Vinals pro britský list Daily Mail, který o jeho novém návrhu podrobně informoval.

Větší, ale bezpečnější

Eagle by byl větší než stávající letadla. Dlouhý by byl 80 metrů a rozpětí křídel by dosahovalo 96 metrů, pro srovnání - Airbus 380 má rozpětí 80 metrů. Pro případ rolování na letištích nebo ukrytí v hangáru se křídla mohou složit. Při havárii by se pak křídla rozlomila na malé kousky a oddělila od trupu.

Designér, který zveřejňuje své projekty na otevřeném webu newyorské společnosti www.behance.net, věří, že Eagle jednou vzlétne. Je to již jeho druhý návrh obřího superjumba. Loni zveřejnil plány o něco menšího superjumba nazvaného Sky Whale (Nebeská velryba).