Cestovatelský server TripAdvisor zastavil prodej atrakcí se zvířaty

Už na začátku tohoto roku obvinila organizace World Animal Protection server TripAdvisor z profitování na krutých zvířecích atrakcích tím, že tyto zájezdy nabízí a prodává na svých stránkách. Atrakce nabízené přímo na stránkách TripAdisoru přitom měly způsobovat utrpení zhruba 550 tisícům zvířat po celém světě.

TripAdvisor se hájil tím, že tyto atrakce jsou pod přísným dohledem jejich společnosti. Po šesti měsících vytrvalého vyjednávání s organizacemi, které se zabývají ochranou zvířat, definitivně padlo rozhodnutí prodej těchto atrakcí ukončit. Prodej zastaví i dceřiná společnost Viator.

V prohlášení, které ocitoval deník The New York Times, firma uvádí, že toto opatření se týká všech atrakcí, kde „turisté přicházejí do fyzického kontaktu s ohroženými druhy zvířat nebo se zvířaty chovanými v zajetí.“ Opatření se dotkne například oblíbených jízd na slonech, mazlení s tygry nebo plavání s delfíny.

Prodej lístků se sice zastaví, ale recenze na tyto atrakce na stránkách TripAdvisoru i nadále zůstanou a zákazníci k nim mohou přidávat i nové komentáře. Jedinou výjimkou jsou takzvané krvavé sporty, jako například býčí zápasy. Podobné aktivity americký server již delší dobu nepodporuje.

Tento krok ocenila i Světová organizace cestovního ruchu. „Vítáme tuto akci, která posílí sociální zodpovědnost firmy v oblasti péče o zvířata,“ prohlásil její prezident Taleb Rifai.

Od začátku roku 2017 startuje na TripAdvisoru také nový vzdělávací program. V jeho rámci bude u zvířecích atrakcí umístěn symbol pacičky, která bude odkazovat na speciální informační portál. Tam najdou zájemci kompletní informace o chování zvířat v zajetí od několika organizací, které se touto tematikou zabývají.

„Naše přední pozice na trhu nám umožňuje vzdělávat miliony cestovatelů o různorodých podmínkách péče o zvířata. Věříme, že tak turistům umožníme pečlivě zvážit, zda tyto zvířecí atrakce vůbec navštívit a napsat o nich také hodnotnější komentáře,“ říká Stephen Kaufer, výkonný ředitel TriAdvisoru.