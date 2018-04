Třináct tipů na nejlepší singltreky a bikeparky

Co musí takové stezky splňovat? Podle tvůrců vůbec první sítě singltreků v Česku musí být naplánované udržitelně, koncepčně a odpovědně vůči lidem a okolnímu prostředí, citlivě zasazené do přírodního prostředí a zábavné od začátku až do konce. Jejich počet stále roste a každý rok vznikají další a další, zejména v okolí lanovek v lyžařských střediscích.

Singltreky pod Smrkem

Na singltrecích si užijí všichni – rodiny s dětmi, amatéři i začínající či zkušení terénní cyklisté.

První síť úzkých singltrekových stezek vznikla na rozložitých úbočích horského masivu Smrk v překrásné divoké přírodě severních svahů Jizerských hor. Projektoval ji velšský designér Dafydd Davis, uznávaný jako absolutní světová špička ve svém oboru, a má všechno, co by měla mít dobrá „bajková“ destinace: skvělé stezky, kvalitní nástupní místo a lidi, kteří se starají o bezproblémový chod. Nabízí trasy v úhrnné délce přes 80 kilometrů ve čtyřech stupních obtížnosti.

Nástupní místo najdete v Novém Městě pod Smrkem na pláži přírodního koupaliště. Pro cyklisty tu vzniklo zázemí Singltrek Centrum s občerstvením a restaurací, obchodem s cyklistickými potřebami a oblečením, Test Centrem kol AGang, myčkou kol, WC, sprchami, převlékárnami, posezením, dětským hřištěm, pumptrekem a ubytováním campingového typu.

Rychlebské stezky

Rychlebské stezky začínají a končí v obci Černá Voda u základny a informačního centra.

Další stezky, upravené pro zábavnou jízdu na horském kole, začínají a končí v obci Černá Voda u základny a informačního centra Rychlebských stezek. První tratě vznikly zrekonstruováním starých kamenných loveckých chodníků, postupně je doplnily moderní flow traily. V Černé Vodě je k dispozici půjčovna celoodpružených kol, servis a výuka jízdy na MTB, informační servis včetně zajištění ubytování, občerstvení, cykloprodejna a myčka kol.

Trasy se vinou krajinou kolem Černé Vody; zjednodušeně lze říci, že na sever k Vidnavě, Venušiným miskám a Velké Kraši míří ty jednodušší, naopak na jih k Sokolímu vrchu a do okolních kopců vedou tratě pro zkušené bikery. Právě pod Sokolím vrchem objevíte kamenité traily, upravené z původních loveckých chodníků, pro méně zkušené je pak ideální trail podél Černého potoka.

Cyklo Arena Vysočina

Cyklo Arena Vysočina u Nového Města na Moravě letos prožívá první singltrekovou sezonu.

V dubnu 2015 odstartovala první singltreková sezona v Cyklo Areně Vysočina. Stezky navazují na tradici MTB závodění v Novém Městě na Moravě a už se na nich pořádaly první vrcholové cyklistické závody na horských kolech. Najdete tu tratě několika stupňů obtížnosti, od černé, imitující tratě Světového poháru přes modré, oranžové a červené stezky pro širokou veřejnost až po nejjednodušší dětskou fialovou a zelenou trasu, která je vedle cyklistů je určena i osobám na invalidních vozících. Všechny trasy jsou navíc vzájemně propojené a je možné je různě kombinovat.

Bike Aréna Vsetín

Další síť terénních stezek pro horská kola postupně roste kolem Semetína, místní části Vsetína; z centra města sem pohodlně dojedete po Cyklostezce Bečva. K dispozici je tu přibližně 30 km tratí různých stupňů obtížnosti, které se dají různě kombinovat. Jsou tu gravity tratě, umožňující jízdu převážně z kopce bez nutnosti šlapání, vrstevnicové okruhy i množství zábavných prvků – vlnky na skákání, klopené zatáčky, houpačky, můstky či kamenné stupně. Bonusem jsou nádherné výhledy na Beskydy, Hostýnské vrchy a Jeseníky.

Sázkou na jistotu jsou lyžařské areály

Singltrekové stezky se vinou také kolem sjezdovek na šumavském Špičáku.

Proč by lanovky ve velkých lyžařských areálech měly přes léto zahálet, když mohou do hor vyvážet cyklisty? Majitelé obvykle na svazích pod lanovkou, v okolních lesích anebo přímo na sjezdovkách připraví pár sjezdových tras pro horská kola s různou obtížností, pohrají si se zábavnými prvky a slavnostně otevřou nový bikepark. V Česku rostou jako houby po dešti a každý rok se objevují nové. V Krkonoších objevíte bikeparky ve Svatém Petru, v Rokytnici nad Jizerou a v Mladých Bukách, bikepark existuje i na Ještědu. Na Šumavě můžete využít tratě na Špičáku nebo na Lipně, kde postavili speciální dětskou trať, singltreky vyrostly také v Jeseníkách v areálu Kouty nad Desnou a na Dolní Moravě, v Beskydech na jižním svahu údolí Pluskovec ve Velkých Karlovicích pak objevíte Singletrail Bike Park Kyčerka, nejstarší bikepark na východní Moravě.