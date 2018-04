Třináct svátečních tipů pro čas mezi Vánocemi a silvestrem

Je vám povědomé jméno Alfréd Nikodém? Pokud nepatříte mezi otužilce, pak zřejmě ne, ale pokud máte rádi plavání ve studené vodě, víte, že jde o zakladatele otužileckého plavání v Československu. Jeho jméno nese nejstarší otužilecká akce v Česku, která se koná v pondělí 26. prosince v Praze.

Tip pro otužilce, lyžaře a milovníky Krkonoš

Letošní 70. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma začne v 11 hodin na severním cípu Slovanského ostrova kousek od Národního divadla, trať závodu povede napříč Vltavou ke Střeleckému ostrovu a zpět. Ledová voda není nic pro vás a lákají vás víc lyže? Pak vám nabídneme Předsilvestrovskou show v areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně.

Při vánočních prohlídkách Kašperských Hor se dozvíte o vánočních zvycích a tradicích na Šumavě.

V pátek 30. prosince se chystá veřejný závod a exhibice za účasti reprezentantů v alpských disciplínách všech kategorií. Chybět nebude doprovodný program a spousta zábavy, navíc se můžete zajít podívat do letošního Ledária, jak se sochařům tvořícím z ledu povedlo ztvárnit díla na téma Vivaldiho Čtvera ročních období.

Pár výletů po Plzeňsku

Míříte na Vánoce a na silvestra na Šumavu a na Plzeňsko? Pak možná využijete pár tipů na zajímavé akce – třeba komentované noční prohlídky Kašperských Hor, které Městské kulturní a informační středisko nabízí od 26. do 30. prosince. Vyprávění o vánočních zvycích a historii Kašperských Hor doplní šálek horké kávy nebo čokolády, prohlídky je však nutné rezervovat předem.

Využít můžete i zdejší lyžařský areál, navíc od středy 28. prosince až do neděle 1. ledna otevře své brány také nedaleký hrad Kašperk. Během sváteční otevírací doby se tradičně konají zimní komentované prohlídky hradu s kostýmovaným průvodcem.

Výhled do krajiny kolem Švihova se vám otevře při zimních prohlídkách od úterý 27. do pátku 30. prosince.

Kdo by rád viděl hrad a krajinu, kde se natáčely Tři oříšky pro Popelku, toho pozveme na Švihov. Zimní prohlídky se konají od úterý 27. do pátku 30. prosince vždy v 11 a 13 hodin, ve 12 hodin pak začne podle zájmu virtuální prohlídka, vhodná i pro návštěvníky s pohybovým omezením. Vánoční prohlídky chystá koncem roku také zámek Horšovský Týn; od 26. do 31. prosince vždy od 10 a 12.45 uvidíte například staré ozdoby a betlémy, které se dochovaly po šlechtické rodině Trauttmansdorffů.

Otevřeno bude mít o svátcích také klášter Kladruby, kam se můžete vypravit v pondělí 26. prosince na Svatoštěpánskou mši v klášterním kostele a přitom si na nádvoří prohlédnete živý betlém.

Pohádkové hrady a zámky na konci roku

Rádi byste viděli pohádkový hrad Bouzov pod sněhem? Jedinečnou šanci máte 26. a 27. prosince při vánočních prohlídkách a také při silvestrovských prohlídkách poslední den v roce; v obou případech je nutná rezervace.

Na hradě Kašperk si vyzkoušíte společenské hry, které byly známé už ve středověku.

Na zámek Sychrov se sice můžete vypravit celý rok, ale od 27. prosince do 6. ledna uvidíte vánočně vyzdobené zámecké interiéry, původní historické betlémy, vánoční stromečky s originálními ručně malovanými ozdobami a také dárky, které nacházely děti Rohanů pod stromečkem. Vypravit se můžete také do zámecké galerie, kde se v pondělí 26. prosince konají Swingové vánoce na zámku Sychrov; vstupenka stojí 250 Kč.

Na vánoční prohlídky zve také zámek Hrubý Rohozec. Od 26. prosince do 1. ledna se například dozvíte, jak slavila Vánoce hraběcí rodina Des Fours Walderode, co měli k večeři, jaké sváteční zvyky dodržovalo zámecké služebnictvo a proč se na Štědrý den kácel ozdobený vánoční stromek. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu, rezervace není nutná.

Nutná je naopak pro vánoční prohlídky zámku v Třeboni. Ty proběhnou od 28. do 30. prosince, letos s podtitulem Boží hod na zámku aneb den poté. Na poslední den roku nachystal sváteční prohlídky zámek Lysice, a naopak první den v novém roce zve na mimořádné prohlídky a Novoroční výstup na věž hrad Kunětická hora. Otevřeno bude od 13 do 15 hodin, přístupná bude Čertova věž, nádvoří a část expozic.