Třináct nápadů a tipů, kam se vypravit na Den dětí

Dva tipy pro milovníky železnic a nostalgie

Pokud jste nikdy nenavštívili Muzeum Českých drah u železniční stanice Lužná u Rakovníka, v nádherné přírodě na okraji křivoklátských lesů, můžete to napravit v sobotu 28. května. Na Dětský den bude z Loun vypraven zvláštní historický vlak s parní lokomotivou Papoušek, v muzeu si prohlédnete parní i motorové lokomotivy, podíváte se, co je nového na muzejním modelovém kolejišti, na děti navíc od 10 do 14 hodin čekají hry a soutěže. Vstupenka pro dospělé stojí 80 Kč, pro děti od 6 do 15 let 50 Kč.

Na Den dětí připravují muzea, železnice, zoo i hrady a zámky spousty pestrých programů.

Pokud to do Lužné máte daleko, vypravte se na Den dětí s párou do Jindřichova Hradce. Jindřichohradecké úzkokolejky připravily na poslední květnovou sobotu 28. května spoustu her a soutěží, jízdy historických parních vlaků do Nové Bystřice a Lovětína doplní projížďky na drezínách nebo shetlandských ponících, promítání kreslených filmů s železniční tematikou či ukázky výcviku policejních psů, otevřené bude i železniční depo a přístupný bude i jeden z letounů jindřichohradeckého aeroklubu.

Cesta z pohádky do pohádky

S menšími dětmi pojměte oslavy pohádkově. O víkendu 28. a 29. května se vypravte třeba na Medobraní, rodinný program v nové expozici Medárium v areálu Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic. Projdete si včelí naučnou stezku, uvidíte, jak se z úlů odebírají plásty, a kromě medových dobrot prý ochutnáte i pečené holuby převážně rostlinného původu!

Na Radyni si na Den dětí si užijete středověká řemesla, dobovou hudbu, komentované prohlídky hradu, rytířské turnaje i ohňostroj.

S dětmi se také můžete vypravit na putování pohádkovým lesem. V sobotu 28. května odpoledne budou pohádkové bytosti číhat ve Strašidelném pohádkovém lese na pražském Proseku, v neděli 29. května se Strašidelný pohádkový les přesune do Roudnice nad Labem. Vstupné pro děti je 50 Kč a straší se prý za každého počasí.

Výlet s dětmi na hrad nebo zámek

Hrady a zámky jsou místa, která vás nikdy nezklamou, programy pro děti patří k nejoblíbenějším akcím. Zkuste to třeba na zámku Sychrov; zámecký areál se o víkendu 28. a 29. května promění v Pohádkový park, kde se děti vyřádí při plnění soutěžních úkolů. Součástí akce bude již tradiční čokoládová bitva, každé dítě za odměnu dostane dárek. Akce je po oba dny od 9 do 17 hodin, vstupné pro dospělé je 60 Kč a pro soutěžící děti 30 Kč.



Na zámku v Mníšku pod Brdy děti zjistí, co všechno musel umět ten, kdo se v době Karla IV. chtěl stát rytířem.

Na hradě Radyně se bude v sobotu 28. května vzpomínat na letošní 700. výročí narození krále a císaře Karla IV. Panovník sem přijede v čele své družiny, vy si užijete středověká řemesla, dobovou hudbu, komentované prohlídky hradu, rytířské turnaje i ohňostroj.

Dětský den na zámku v Mníšku pod Brdy ukáže dětem, jak snadné (anebo těžké?) bylo stát se v době Karla IV. rytířem. Kdo si bude chtít v neděli 29. května vysloužit rytířský glejt, ten musí při zábavných soutěžních zastaveních v zámecké zahradě zvládnout sedm dovedností rytíře. A pokud byste se raději podívali po stopách dávných princezen a vznešených pánů, vydejte se v neděli 29. května na hrad Český Šternberk. Speciální prohlídky ke Dni dětí začínají v 11.30, 12.30, 13.30, 14.30.

ZOO, skanzen nebo středověk?

Zámek Sychrov se o víkendu 28. a 29. května promění v Pohádkový park, kde se děti vyřádí při plnění soutěžních úkolů.

Dětský svátek slaví i jinde, třeba ve Staré huti u Adamova v sobotu 28. května poznáte, jak se žilo ve středověku – zjistíte, jak tavili železo naši předkové, jak se pálilo dřevěné uhlí, vyráběl dehet, mlela mouka na ručním mlýnku a pekl chléb. Stejný den se odehraje Den dětí u Slovanů v Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře; děti si vyzkouší například hod kopím a skoky přes klády, různé výtvarné aktivity a zábavné kvízy. Nudit se nebudete ani v zoologických zahradách a westernových městečkách – třeba v neděli 29. května se můžete vypravit na Den dětí v ZOO Jihlava nebo Den dětí na Šiklově mlýně.