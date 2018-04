Třináct klidných i adrenalinových tipů na prohlídky podzemí

Podzemních prostor najdete v Česku víc, než byste čekali. Pod zemí se projdete v hornických muzeích, ve starých dolech, v kolektorech i v hrázích vodních nádrží. Pro milovníky tajemna a historie jsme se tentokrát soustředili na procházky v podzemí měst.

Opravdu velké labyrinty

Na několika místech znojemského podzemí narazíte na skřety, čerty nebo alchymisty.

Do většiny míst se při běžných prohlídkách nedostaneme a sami nezměříme nic, a tak musíme věřit odborníkům. Ti tvrdí, že nejrozsáhlejší podzemí mají ve Znojmě – chodby prý dosahují celkové délky mezi 25 a 30 kilometry. Klasická prohlídková trasa znojemským podzemím je obohacená o pár pohádkových scén se skřety, čerty, alchymisty, pavouky a kostlivci, trvá přibližně hodinu a je přístupná celoročně; základní vstupné je 95 Kč, zlevněné 55. Druhé největší je jihlavské podzemí se záhadnou světélkující chodbou. Otevřeno tu je od dubna do října, mimo sezonu na objednávku, za vstupenku pro dospělé zaplatíte 60 Kč, zlevněná stojí 40 Kč.

Rozsáhlý a patrně nejupravenější z velkých podzemních systémů je labyrint pod Zelným trhem v Brně s celou řadou expozic a exponátů; na trase projdete vězením, středověkou krčmou, alchymistickou laboratoří i vinným sklepem. Otevřeno je celoročně, vstupné je 160 / 80 Kč.

Dospělí dostanou ke vstupence do plzeňského podzemí poukázku na ochutnávku piva.

Celoročně je přístupné Plzeňské historické podzemí s expozicí knihtisku, funkční replikou vodního kola a fragmenty ze zbouraných domů; vstupenka stojí 100 / 80 Kč a dospělí navíc dostanou poukázku na ochutnávku piva ve vybraných plzeňských restauracích. Od začátku ledna až do konce prosince můžete projít také středověké podzemí pod centrem Tábora. Vstup se nachází v Husitském muzeu v budově pozdně gotické radnice, základní vstupné je 50 Kč, snížené 30 Kč.

Menší a méně známá podzemí

Středověké městské sklepy v Jirkově měří přibližně 850 metrů.

Menší středověké podzemí objevíte například ve Světlé nad Sázavou; chodby měří přibližně 200 metrů a otevřeno je tu během hlavní sezony, mimo ni pouze jediný den v týdnu. Vstupné je 60 Kč pro dospělé a 30 Kč pro děti, studenty a seniory. Přibližně 850 metrů měří městské sklepy v Jirkově; vznikly během 16. století, projít si je můžete od května do října a vstupné je 70 / 40 Kč.

Příliš rozsáhlé není ani mělnické podzemí, kde je zpřístupněná jen 150 metrů dlouhá chodba, vedoucí ke středověké studni, s průměrem 4,54 metru vůbec nejširší v Česku. Podívat se sem můžete po celý rok, vstupenka pro dospělé je 50 Kč, pro děti, studenty a seniory 25 Kč. Jen o deset metrů delší jsou podzemní chodby v Týně nad Vltavou, přístupné od května do října. Lístek stojí 60 / 40 Kč. Historické podzemí s městskou šatlavou navštívíte v hlavní sezoně také ve Žluticích, a to za 30 / 15 Kč. Celý rok se dá nahlédnout do podzemí v Českém Brodě, kde je cena prohlídky 20 Kč za osobu, děti do 6 let a osoby s průkazy ZTP mají vstup zdarma.

Adrenalinové prohlídky podzemí

Chodby slavonického podzemí jsou extrémně nízké, úzké a vlhké.

Vraťme se ještě jednou do Znojma, kde vedle klasických prohlídek nabízejí i adrenalinové okruhy. Nejsou pro děti a mladistvé, naopak na své si přijdou milovníci adrenalinu. Má to ale háček: před začátkem prohlídky musíte projít rámem. Kdo neprojde, do podzemí nemůže, protože podmínky jsou opravdu stísněné, často se budete brodit v podřepu vodou, o nezbytné helmě na hlavě nemluvě. Vyzkoušet můžete tři různé trasy, vstupenky stojí od 110 do 200 Kč.

Skvělým místem pro otrlé a hubené jsou také podzemní chodby ve Slavonicích. Procházet budete středověkými odvodňovacími chodbami, a tak o vlhko nebude nouze, jenže chodby měří v průměru jen 150 cm na výšku a 40 až 60 cm na šířku. Otevřeno je jen v letních měsících, vstupné je 70 Kč pro dospělé a 40 Kč pro děti, studenty a seniory.