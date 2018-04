Třináct akcí pro mladé a mlsné, pro turisty i milovníky adrenalinu

Lákavě zní i státní svátek a společně s ním volno ve čtvrtek 17. listopadu. Na některých akcích si můžete připomenout Sametovou revoluci roku 1989, třeba přímo na Národní třídě v Praze.

Díky, že můžem! a akce pro mladé na 17. listopad

Díky, že můžem aneb Korzo Národní – tak se jmenuje oslava, která propukne 17. listopadu na Národní třídě, kde se vše dalo před sedmadvaceti lety do pohybu. Za projektem stojí skupina středoškoláků a vysokoškoláků, kteří listopadové dny roku 1989 sice nezažili, ale přesto pro ně hodně znamenají. Přijďte na piazzetu Národního divadla a uvidíte sami, co všechno a jakými způsoby se dá oslavovat.

Na Cukrářském festivalu v Jihlavě budete žasnout, co všechno se dá vyrobit z cukru, másla a dalších přísad.

Události roku 1989 připomene i Sametové posvícení, satirický průvod masek inspirovaný tradiční slavností Fasnacht, která se koná ve švýcarské Basileji týden po začátku postního období. Masky v nadživotní velikosti symbolizují současné kulturní, politické a sociální problémy, zapojit se můžete jako jednotlivci i s partou přátel.

Sedmnáctý listopad do třetice, tentokrát pro mladé filmové tvůrce, si užijete v Plzni, kde právě ten den začíná Festival Animánie. Tématem letošního ročníku je hrdina mého dětství, soutěží se ve třech věkových kategoriích a na program a workshopy do kulturního centra Moving Station jste zváni až do pondělí 21. listopadu.

Tipy pro turisty, mlsaly a slunečné podzimní dny

Bude hezky a teplo? Zaručit to nedokážeme, ale tipy pro pěkné počasí vám nabídnout můžeme. Od čtvrtka 17. do neděle 20. listopadu probíhá v malebném podkrkonošském městečku Lázně Bělohrad a v jeho romantickém okolí jedna z nejlepších a největších turistických akcí ve střední Evropě nazvaná Za posledním puchýřem. V pátek si můžete vybrat jeden ze zájezdů do míst, kam byste se sami nevydali, v sobotu si projdete okolí lázní a každý večer si navíc užijete doprovodný program.

Na toulky podzimní přírodou vás zveme do Lázní Bělohrad a do Velkých Pavlovic.

Máte to do Podkrkonoší trochu z ruky a raději byste poznali kouzlo podzimu v kraji vína a meruněk na jižní Moravě? Pak se s letošní cyklistickou sezonou rozlučte ve Velkých Pavlovicích ve čtvrtek 17. listopadu na Podzimní šlapce. Sraz je ve 13 hodin ve Vinném sklepě u Crháků a v doprovodu staropražské kapely Patroly / Šlapeto se podíváte například do vinic zdejší šlechtitelské stanice, k rozhledně Slunečná a dál až do Vinných sklepů Františka Lotrinského, kde si pochutnáte na svařáku a teplém občerstvení.

Hezké počasí ocení návštěvníci i organizátoři festivalu jídla a pohostinnosti Restaurant Day, který proběhne v sobotu 19. listopadu od 10 hodin na náměstí Svobody v Jeseníku. Svá menu s různými moderními vychytávkami i laskominy z rodinných kuchařek budou nabízet jednodenní restaurace, kavárny a bary šikovných lidí z Jesenicka.

Sladké i adrenalinové programy pod střechou

O2 Arena v Praze bude v listopadu hostit FMX Gladiator Games, nejstarší evropskou freestyle motokrosovou akci.

Je venku počasí, že by psa nevyhnal? Popadněte deštníky a jděte se schovat někam pod střechu, třeba v sobotu 19. listopadu do O2 Areny v Praze 9 na FMX Gladiator Games, největší freestyle motocrossový svátek s podtitulem New Era. A kdo si potrpí spíš na sladkosti a obejde se bez pořádné porce adrenalinu, pro toho máme Čokoládový festival v Brně, který bude probíhat od pátku 18. do neděle 20. listopadu ve FoodParku na Malé Americe, anebo Cukrářský festival v Domě kultury a odborů v Jihlavě.

Koná se v sobotu 19. listopadu a jeho základem je vedle přehlídky uměleckých cukrářských výrobků od skutečných profesionálů – kteří se mimochodem utkají o postup do Milána na mistrovství světa – také soutěž amatérských cukrářů, vypsaná v několika kategoriích.

První akce, kde se můžete začít těšit na Vánoce

Vánoční trhy v Kuksu se konají o víkendu 19. a 20. listopadu na labském nábřeží a pod hospitalem.

Na Kudy z nudy se začínají objevovat pozvánky, které voní adventní atmosférou a zvěstují blížící se Vánoce. Docela malé těšení se na svátky si můžete dopřát už v půlce listopadu třeba na Vánočních trzích v Kuksu; konají se o víkendu 19. a 20. listopadu na labském nábřeží a pod hospitalem.

Vánoční zboží určitě najdete v sobotu 19. listopadu na Kateřinském jarmarku v Třebechovicích pod Orebem a v neděli 20. listopadu v nedalekých Doudlebech nad Orlicí na Svatomartinských farmářských trzích. Jedinečnou atmosféru mívá Hradní adventní jarmark na hradě Lukov, kam můžete přijet v sobotu 19. listopadu od 10 hodin. Vedle tradičních řemeslných výrobků si koupíte kvalitní potraviny a vánoční dobroty, k vidění budou i ukázky dobových řemesel.