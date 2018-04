Třikrát Havana aneb kde pil a žil Hemingway

Toulat se starou částí Havany a nevydat se po stopách Ernesta Hemingwaye? To je hřích, kterého se dopustí jen málokterý návštěvník kubánského hlavního města. Ostatně narazit na místa, kde slavný spisovatel zanechal své stopy, není těžké - zahraniční turisté sem proudí denně.

Nejlepší je vydat se do křivolakých uliček staré Havany ještě v časném dopoledni - kdy se slunce neopírá do kamenných budov s takovou silou, kdy všudypřítomní pouliční prodavači ještě neroztahují své krámky a kdy i davy chodců ještě nepřipomínají řeku.

"Víte, jak to vypadá brzy po ránu v Havaně, když tuláci ještě spí u zdí budov; předtím než chladící vozy přijedou s ledem k barům?" napsal ostatně kdysi Hemingway.

Dobrým místem na začátek takové procházky je hotel Ambos Mundos, kde Hemingway ve třicátých letech často přespával. Za pár dolarů můžete nahlédnout do rohové místnosti číslo 511, kde spisovatel po svém návratu ze španělské občanské války v roce 1938 napsal "Komu zvoní hrana". A přestože byl hotel restaurován, Hemingwayův pokoj, odkud je skvělý výhled na starou Havanu i přístav, je udržován v takovém stavu jako kdysi.

Jen kousek odtud, v postranní uličce vedle známé havanské katedrály, můžete začít s návštěvou spisovatelových oblíbených náleven. Jinak nenápadný bar La Bodeguita del Medio, kdysi zaplivaná díra, se díky Hemingwayovi stal bezesporu jedním z nejproslulejších barů na světě. "Moje mojito v La Bodeguitě, moje daiquiri v El Floriditě - Ernest Hemingway," hlásá rukou vyvedený nápis nad barem vedle staré lednice, na který civí každý zahraniční návštěvník tohoto místa. A samozřejmě si neopomene objednat alespoň jedno osvěžující mojito - drink za bratru šest dolarů, což je mnohem více než kdekoli jinde.

Podobná situace se opakuje i elegantní El Floriditě na rohu ulice Obispo, kde autor "Starce a moře" popíjel daiquiri se Spencerem Tracym či Garym Cooperem. "Daiquiri je jako lyžování z ledové hory, které vnímáte jako běh prašanem," napsal Hemingway v "Ostrovech v proudu". Chcete-li i vy v El Floriditě lyžovat z ledové hory, bude vás to stát také šest dolarů.

"Kterékoli místo je spojeno se jménem Hemingway, znamená to několikanásobně vyšší ceny," stěžuje si jeden z turistů. Ovšem tak jako ostatní ani on neváhá vytáhnout peněženku. Pátrání po tom, proč Hemingway měl tak rád Kubu, většině podobných hledačů stojí za to.

JAK SE TAM DOSTAT:

Na Kubu létá z Evropy několik leteckých společností - například Air France, Aeroflot, Cubana. Cena letenky se pohybuje kolem 30 000 korun.

NA CO SI DÁT POZOR:

Pokud se budete pohybovat v centru Havany, věnujte pozornost svým osobním věcem. Kapsářství se zde v poslední době rychle rozmáhá.

CO SI KOUPIT:

Pravý kubánský rum a doutníky - ten nejlepší dárek, který si z Kuby můžete přivézt. Při nákupu však raději upřednostněte kamenný obchod a odolejte lákavým nabídkám na ulici. Jen tak budete mít jistotu, že nejde o napodobeniny.