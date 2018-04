Triko, computer, multiklíč. Vánoční dárky i hračičky pro cyklisty

ne vše se pod stromeček hodí Zatímco u dresu nejspíš neuděláte zásadní chybu s velikostí, tretry a obuv koupí naslepo jen velký odvážlivec. V následujících případech je tedy jistější darovat poukaz. TRETRY – stejně jako u obuvi obecně i zde platí, že každý má jinou nohu a každý výrobce ctí jiný střih. Musela by to být sázka na jistotu (stejná značka a číslo, jaké potenciální obdarovaný používá nyní), co šance na úspěch přiblíží ke stu procent. Ale jen přiblíží.

– stejně jako u obuvi obecně i zde platí, že každý má jinou nohu a každý výrobce ctí jiný střih. Musela by to být sázka na jistotu (stejná značka a číslo, jaké potenciální obdarovaný používá nyní), co šance na úspěch přiblíží ke stu procent. Ale jen přiblíží. PŘILBA – coby objekt darování velmi lákavá, stejně tak ale i značný prostor pro chybu. Přilby jednotlivých výrobců se i tvarově velmi liší, zdaleka proto při nákupu nestačí znát obvod hlavy a oblíbenou barvu.

– coby objekt darování velmi lákavá, stejně tak ale i značný prostor pro chybu. Přilby jednotlivých výrobců se i tvarově velmi liší, zdaleka proto při nákupu nestačí znát obvod hlavy a oblíbenou barvu. BRÝLE – nevypadají, ale i tady je tvarová různost značná, ovlivněna je tak kvalita usazení na hlavě přímo související s bezpečností. Navíc je to i tvar přilby, co rozhoduje o výsledné spokojenosti, např. hlubší přilba může tlačit na brýle s vyšším rámečkem.

– nevypadají, ale i tady je tvarová různost značná, ovlivněna je tak kvalita usazení na hlavě přímo související s bezpečností. Navíc je to i tvar přilby, co rozhoduje o výsledné spokojenosti, např. hlubší přilba může tlačit na brýle s vyšším rámečkem. RUKAVICE – volba špatné velikosti a střihu je velice snadná

– volba špatné velikosti a střihu je velice snadná SEDLO – zadek postupně přivykne všemu, proč ale být tím, kdo daruje nepříjemné pocity, byť jen při prvních vyjížďkách