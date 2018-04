Tričko z berlínského kanálu. Žádný hipster se bez něj neobejde

Jen pár metrů od Berlínské katedrály zvané Berliner Dom stojí hlouček lidí. Všichni pozorují mladého muže, jak klečí u kanálu a nanáší na něj speciální barvu. Pak vezme tričko, položí ho na kanál a přitiskne. Za chvíli oděv zvedne a ukáže publiku svůj výtvor.

Na přední straně trička je obtisknutý krásný reliéf berlínského kanálu s dominantní televizní věží, Braniborskou bránou či budovou Říšského sněmu. Turisté, kteří si fotí celou akci na mobily, začnou tleskat, zatímco mladý výtvarník věší tričko na šňůru přivázanou k nedalekým stromům. Obtisk musí ještě uschnout.

Pirátská trička

Další trička s obtisky berlínských kanálů jsou vystavena k prodeji. Cena není nízká, jeden kus stojí 30, případně 35 eur. „O trička je velký zájem, denně prodám kolem dvaceti kusů. Každý je svým způsobem originální, protože kanál se obtiskne trochu jinak a na jiné místo. Takže rozhodně budete mít něco, co nemá nikdo jiný,“ vysvětluje umělec. Zároveň přiznává, že tisknout trička na kanále není jeho vlastní nápad, ale inspiroval se u výtvarnice, která si říká Raubdruckerin, což v překladu znamená něco jako zlodějská či pirátská tiskařka. Právě ona začala „obtiskávat“ nejrůznější předměty umístěné ve veřejném prostoru.

Provokativní design

Zakladatelkou tohoto zvláštního „uměleckého“ odvětví je Emma France, která začala před deseti lety objíždět evropská města a tisknout na trička a další textilie první motivy kanálů a jiných obrazů umístěných na chodnících. Spojila tím hned několik věcí dohromady, neboť pirátské obtisky jsou jak formou street artu, tak současně moderním designérským postupem, který využívá předměty běžného užití. V tomto případě dokonce s poněkud negativním nádechem, neboť kanál je spojený s odpadem a zápachem, což dává jejím výtvorům nádech lehce dekadentního a provokativního umění. Na druhou stranu mnoho kanálů má krásný a působivý design, který na tričkách velmi dobře vypadá.

Za trička s motivy berlínských kanálů zaplatíte 30 až 35 eur.

Originál každým coulem

„Je to nejlepší tričko, jaké jsem si kdy koupil. Fantastický nápad, skvělý designový originál, který se hodí k džínám i k saku, protože je výrazný, stylový, nápaditý a současně elegantní,“ vysvětluje mladý berlínský designer Michael, který si osobně zakoupil už tři trička z berlínských kanálů a rád by přidal do sbírky také obtisky kanálů z dalších měst. Ale ty jsou zatím k dispozici jen výjimečně, především na různých uměleckých festivalech, kde Emma France prodává své výtvory. Většinu „kanálových“ triček či tašek ovšem nabízí ve velmi malých a značně limitovaných sériích.

Skrytá tvář města

„Dívejte se pod svoje nohy, dívejte se, kam šlapete. Objevíte krásné a zajímavé věci. Každé místo vypráví nějaký příběh, který se odráží v jeho vnější i skryté tváři. Proto se snažíme upozorňovat na tuto skrytou krásu a ukazovat lidem skryté příběhy na první pohled nenápadných a nedůležitých předmětů,“ vysvětluje Emma France svou fascinaci kanály.

„Pirátská“ výroba triček s pomocí kanálu je současně street art a velká show pro turisty. Nádobíčko je připravené, snímání otisku berlínského kanálu může začít.

Oslava kanálů

Kanály inspirovaly také českého výtvarníka Michala Cihláře, který před několika lety připravil pozoruhodnou výstavu s názvem Ze života kanálů. Zúročil v ní svou desetiletou práci, kdy se věnoval fotografování kanálů. A to nejen v Praze a českých městech, ale také v zahraničí, třeba Barceloně či New Yorku.

„Kanály jsou pihy na kůži města. Chůze kterýmkoliv směrem je díky tomu plná netušených objevů,“ prohlásil Cihlář o svém fotografickém mapování kanálů. O kanálech chtěl dokonce připravit výpravnou monografii.

Sběratelská kuriozita

Přestože pražské kanály jsou také hezké a na některých v centru metropole je zobrazený znak hlavního města, k jejich otiskování na tričko se místní designéři zatím neodhodlali.

Pražené mají spíše problém opačný, neboť litinové poklopy jsou poměrně běžným cílem sběračů kovů či nejrůznějších sběratelů kuriozit a často se kradou. Podle statistik tak za rok zmizí kolem 150 vík, proto Pražské vodovody a kanalizace začaly používat nové typy kanálů s kloubem, jejichž odcizení je mnohem složitější a namáhavější.