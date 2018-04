Tři výlety k oceněným technickým památkám: muzeum, sušárna a pivovar

Železorudný důl Chrustenice, Landek park a Hornické muzeum v Ostravě a Hornické muzeum v Rudolfově, Dolní oblast Vítkovic s multifunkční halou Gong, vybudovanou v někdejším plynojemu, prohlídková štola Lehnschafter v Mikulově u Teplic anebo Hornicko-historický spolek za provozování hornického muzea v Plané a zajišťování hornických slavností a tradic v regionu – ti všichni (a s nimi i mnozí další) jsou držiteli ocenění Český permon. Cena se uděluje jednou ročně v několika kategoriích osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic.

Permon se letos objeví v Příbrami

Výstava historických fotografií Zmizelá Příbram ukáže, jak se hornické město měnilo během let a staletí.

Kdo obdrží Českého permona letos? To zatím nevíme, jisté však je, že ceny se budou předávat během 16. Evropského dne horníků a hutníků a 20. setkání hornických měst a obcí v Příbrami od pátku 10. do neděle 12. června. Akce je součástí celoročních oslav, při kterých si královské horní město Příbram připomene 800. výročí od první písemné zmínky o městě z roku 1216. Mezi nejatraktivnější body programu patří slavnostní průvod z náměstí J. A. Alise k dolu Anna v areálu Hornického muzea a výstava Zmizelá Příbram s desítkami historických fotografií, kterou si prohlédnete ve výstavním sále v budově cáchovny dolu Vojtěch. Kromě toho si pod odborným dohledem instruktorů z Českého klubu zlatokopů vyzkoušíte rýžování zlata a stanete se svědky otevření nového kulturně-vzdělávacího centra Hornického muzea v areálu dolu Anna!

Výlet do Odrlic k sušárně chmele

V Odrlicích na Olomoucku se dochovala sušárna chmele z 19. století, postavená z nepálených cihel.

V Odrlicích, malé vesničce mezi Olomoucí a Litovlí, mají velmi neobvyklou památku – sušárnu chmele z 19. století, která dokládá historii zpracování chmele na Hané. Jediná dochovaná sušárna chmele z nepálených cihel v Česku získala jednu z cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii záchrana památky. Chmel se tu sušil proudem čerstvého vzduchu, který procházel dovnitř štěrbinovými otvory, později ovšem k zjednodušení celého procesu přispělo nově vybudované topeniště. Sušárna dlouhá desetiletí chátrala, než ji odkoupilo občanské sdružení Aktiv+. Jeho snahou je postupně sušárnu zachránit, vrátit jí původní krásu, vybudovat výstavní prostor pro velké zemědělské stroje a představit ji návštěvníkům.

Výlet pro milovníky památek a piva

Ocenění Patrimonium pro futuro patří těm, kteří zachránili, obnovili a zprovoznili parostrojní pivovar v Lobči na Kokořínsku.

Ocenění Patrimonium pro futuro upozorňuje na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukazuje, co se povedlo, a oceňuje ty, kteří se o to zasloužili. Mimořádné ocenění tak putovalo do rukou těch, kteří zachránili, obnovili a zprovoznili parostrojní pivovar v Lobči na Kokořínsku. Pivovar, který se v roce 2013 se stal součástí Evropských stezek průmyslového dědictví a znovu se v něm vaří pivo, si můžete prohlédnout od října do května každou středu odpoledne od 14.30, vstupné bez degustace stojí 100 Kč a s degustací 150 Kč. Děti a mládež do 15 let mají prohlídku zdarma.

Součástí Dolní oblasti Vítkovice je multifunkční hala Gong, vybudovaná v někdejším plynojemu.

Co uvidíte? Například renesanční jádro budov, stálou výstavu o historii pivovaru na někdejší sladové půdě, pivovarský dvůr, trojlodní sklepy s kamennou halou lednice z 19. století i moderní varnu. Přímo v ležáckém sklepě pak můžete ochutnat některé z místních piv; vaří se tu tradiční spodně kvašená piva plzeňského typu Lobeč světlé i černé výčepní a Lobeč Světlý ležák, ale i svrchně kvašené pivo typu English Pale Ale – Strong Bitter Lobeč ALE, černé svrchně kvašené pivo irského typu Lobeč Stout, svrchně kvašené pivo typu American India Pale Ale Lobeč IPA, světlé svrchně kvašené pivo belgického typu Belgian Trappist Ale pod názvem Lobeč Tripel s ovocnými a kořeněnými přízvuky anebo Lobeč Dubbel, světlé svrchně kvašené pivo belgického typu Belgian Ale.