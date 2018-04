Tři tipy: Vánoce v Hornickém muzeu, Knoflíkový trh a pražské kočky

A nejenom to – ve vánočně vyzdobeném hornickém domku v Havířské ulici v Příbrami vás čeká také předvádění vánočních zvyků, například pečení a zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob, lití olova a další. Přijeďte se podívat, jak se kdysi slavily Vánoce!

Na Vánoce do hornické domácnosti...

Hornické muzeum v Příbrami je hodně rozsáhlé a má tři prohlídkové okruhy – Ševčinský důl, důl Anna a důl Vojtěch. V rámci prohlídky Ševčinského dolu se můžete vypravit do původní hornické chalupy ze 17. století. Uvidíte tu, jak žily běžné havířské rodiny na přelomu 19. a 20. století, k vidění jsou i lidové hračky a loutky, malovaný nábytek a historické pracovní nástroje.

Právě tady se odehrávají Vánoce v hornickém domku, adventní program Hornického muzea, a to zejména o víkendu 12. a 13. prosince, kdy je otevřeno od 10.00 do 17.00 hodin pro širokou veřejnost, vstupné stojí 20 Kč. Malí i velcí si tu vyzkouší výrobu a malování betlémové figurek z chlebového těsta, výrobu jednoduchých vánočních ozdob ze dřeva, korálků či textilu, pečení perníčků či lití olova.

Dozvíte se také, co se v hornické domácnosti vařívalo a peklo, a k tomu se bude vyhrávat na dudy, kytaru, flétnu či housle. Pokud někde zjistíte, že Vánoce v hornickém domku začínají v pondělí 7. prosince a končí v pátek 18. prosince, nemýlíte se, ovšem všední dny jsou určeny především pro školní výpravy a jejich kapacita byla vyčerpaná dávno před zahájením akce.

...anebo do podzemí?

Na vánoční šichtě v Prokopské štole se dozvíte, proč horníci museli pracovat na Štědrý den.

Stejný čas a stejné místo, jen trochu jiná akce – to je vánoční šichta v Prokopské štole na dole Anna spojená s povídáním o tom, proč horníci museli pracovat i o Štědrém večeru. Platí tu totéž co pro Vánoce v hornickém domku: kromě víkendu 12. a 13. prosince je třeba se předem objednat, ale všední dny patří školním výpravám a jsou už téměř beznadějně zaplněné. Do podzemí se o víkendu můžete vypravit od 10.00 do 17.00 hodin, za prohlídku zaplatíte 20 Kč.

Hornické muzeum na Březových Horách v Příbrami samozřejmě můžete navštívit po celý rok; od listopadu až do konce března jsou všechny expozice otevřené od úterý do pátku od 9.00 do 16.00 hodin, poslední prohlídky začínají v 15.00 hodin.

Vánoční knoflíkový trh v Mníšku

Do Mníšku pod Brdy přijeďte na Vánoční knoflíkový trh, kde děti prodávají své výroby za knoflíky.

Děti z Mníšku pod Brdy a z okolí mají štěstí; na Vánočním knoflíkovém trhu, který proběhne v sobotu 12. prosince na náměstí F. X. Svobody, totiž mohou prodávat své výroby za knoflíky (které si koupěchtiví zájemci zakoupí za běžné peníze). Očití svědci tvrdí, že je to lepší než bleší trh a že vynalézavost a kreativita malých obchodníků nezná mezí, tak se přijeďte inspirovat a nakupovat!

Odehrávat se bude i klasický adventní trh s vánočním zbožím. Trhy tradičně doprovází vystoupení místního chrámového sboru a dětí z mateřských škol a základní školy, živý betlém a společné zpívání koled. Součástí programu bude i open-air výstava vánočních stromků, které pak budou dolní část náměstí zdobit přes celé Vánoce.

Mícy, mindy a mackové aneb kočky všeho druhu

Milovníky koček z Prahy zveme na dvě úžasné kočičí výstavy.

Milovníky koček z Prahy na žádný výlet ven z hlavního města nezveme, naopak: zůstaňte doma a užijte si dvě úžasné kočičí výstavy! Větší, „čistokrevnější“ a ostřeji sledovaná bude Mezinárodní výstava koček, která se v sobotu a v neděli 12. a 13. prosince koná v Top Hotelu Praha. Pokud vás naopak zajímají kočky bez průkazů původu, opuštěné a připravené na odchod do náručí nových majitelů, přijeďte v sobotu 12. prosince mezi 11:00 a 18:00 hodinou do kavárny U Chlupatýho ducha v Konviktské ulici.

Cílem vaší návštěvy na tradiční umisťovací výstavě opuštěných koček Pomozte Chlupáčům v nouzi nemusí nutně být nový kočičí přírůstek v rodině, ale pomůže i pohlazení a drobný či větší finanční příspěvek pro mícy, na které tentokrát žádný nový pán či panička nečekají.