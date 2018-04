Tři tipy na zajímavé podzimní akce ve skanzenech

Na promítání vás tentokrát nelákáme do biografů ani do letních kin, ale do Valašského muzea v přírodě – skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Právě tady si totiž na prodloužený víkend na konci září připravili pořad, při němž se vrátíte na takové Valašsko, jak vypadalo přibližně před sto lety.

Filmové návraty na staré Valašsko

V rožnovském skanzenu musíte ochutnat velké koláče zvané frgály.

Všechno začne už v sobotu 26. září, kdy si v rožnovském skanzenu užijete Svatováclavské hody; od 9.00 do 18.00 hodin budou muzejní hospody v Dřevěném městečku nabízet tradiční menu a chybět nebudou ani stánky řemeslníků. Následující dva dny, v neděli 27. září a v pondělí 28. září, bude Janíkova stodola v Dřevěném městečku vítat ty, kdo chtějí vidět staré Valašsko v dobách dávno minulých.

Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm ukáže filmovým nadšencům, jak vypadalo Valašsko přibližně před sto lety.

Pořad Návraty, připravený ve spolupráci s Národním filmovým archivem v Praze, v sobotu nabídne krátký film Valašský rok 1925 o národopisné slavnosti, která se konala při slavnostním otevření Valašského muzea v Rožnově, a drama ze života valašských horalů Děvčica z Beskyd (režie F. Čáp, 1944) s poetickou kamerou F. Pečenky. V pondělí vám dokument R. Miškevyče z roku 1937 ukáže beskydskou krajinu těsně před druhou světovou válkou, a promítání uzavře Advent (režie V. Vlček, 1957), filmové zpracování stejnojmenného románu J. Glazarové.

Na Veselém kopci ochutnáte dobroty z brambor

Bramborová sobota na Veselém Kopci vám nabídne k ochutnání dobroty z tradiční plodiny Vysočiny.

Veselý Kopec, jediný skanzen ve Východních Čechách, je pasekářská osada západně od Hlinska. Selské statky, stodoly, chalupy i maličké roubenky, zvonička, včelí úly, bělidlo a sušárny lnu či ovoce vytvářejí malebný obrázek vesnice z oblasti Žďárských vrchů a Železných hor v její ideální historické podobě, a to včetně obdělávaných políček, zahrad i hospodářských zvířat.



Novinkou letošního roku je truhlářská dílna ze Svratouchu, v níž od roku 1865 do roku 1945 pracovaly tři generace truhlářů Žejdlíků. Prohlédnout si ji můžete v sobotu 3. října při Bramborové sobotě, což je skvělá příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a důvěrnému seznámení s tradiční plodinou Vysočiny.

V Zubrnici slaví podzim na vesnici

Zubrnici poznáte jako starou historickou vesnici, uvelebenou v kopcích Českého středohoří. Ačkoli celá vypadá jako vystřižená z dávných časů, skanzen využívá jen některé objekty. O víkendu 17. a 18. října se tu bude slavit Podzim na vesnici, kdy si můžete vyzkoušet nejrůznější zemědělské práce.

V jednotlivých roubenkách, jejich světnicích a kuchyních a ve stodolách bude k vidění například pletení provazů, mletí mouky, zpracování ovčí vlny a mléka na máslo a tvaroh nebo česání a lámání lnu a konopí. Výzvou pro silné muže bude výmlat obilí cepy, pro děti pak krasopisné cvičení s perkem a kalamářem.

Slavnost doprovází výstava historických traktorů a také sušení ovoce v historické sušárně. Čeká vás malá výstava starých a méně známých odrůd ovocných stromů včetně ochutnávek plodů, ukázky sušení ovoce a ochutnávání křížal nebo povídání o včelaření.