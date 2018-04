Tři tipy kde si užijete Silvestr na železnici

Kam vás pozveme? Tam, kde se jezdí každý rok! Silvestrovské jízdy tradičně pořádají jak jindřichohradecké úzkokolejky, tak Stifterův pošumavský železniční spolek. Na Silvestra a na Nový rok se jezdí i na Kolínské řepařské drážce.

Poslední jízda roku 2015 na jindřichohradecké úzkokolejce

Před Silvestrem, na Silvestra i na Nový rok se vydejte na sváteční výlet vlakem romantickou zimní krajinou.

Malá silvestrovská jízda párou se odehraje ve středu 30. prosince. Zváni jsou nostalgičtí milovníci staré techniky, rodiny s dětmi i ti, kteří zkrátka mají rádi romantiku zimní krajiny a bafajících parních lokomotiv. Parní vlak vyjede z Jindřichova Hradce odpoledne ve 14.50 a trasa bude kratší než obvykle, protože cílem bude nádraží Kunžak-Lomy. Zpět se bude vlak vracet už za úplné tmy, jen na nádraží ve Střížovicích ještě čeká malé silvestrovské veselení. Pokud bude přát počasí, akci zakončí vypouštění lampionů štěstí, do Jindřichova Hradce se parní vlak vrátí v 17.25.

Místa je dobré rezervovat předem na webu nebo telefonicky, jízdenky stojí 250 Kč pro dospělé, pro děti do 15 let polovinu a děti mladší tří let pojedou zdarma. Rodinné jízdné pro dva dospělé a až tři děti vás vyjde na 650 Kč.

Na Silvestra na Kubovu Huť

Kubova Huť na Šumavě, nejvýše položená železniční stanice v českých zemích, je tradičním cílem silvestrovských výletů.

Kubovu Huť na Šumavě zná každý milovník železnice, protože právě tady, v nadmořské výšce 995 metrů, leží nejvýše položená železniční stanice v českých zemích. Sem letos zamíří tradiční silvestrovské jízdy, které už řadu let připravuje Stifterův pošumavský železniční spolek.

Akce je letos spojená s oslavami 115 let dobudování železniční tratě Strakonice–Vimperk–Volary a jednotícím tématem je archa Noemova. Na Kubově Huti vás navíc čeká výstava techniky Horské služby, psí spřežení, úřadovna vlakové pošty a Pojízdné pohádkové kanceláře, občerstvení a také možnost výstupu na Boubín a na tamní rozhlednu.

Zvláštní vlaky vyjíždějí ve čtvrtek 31. prosince ze Strakonic (v 6.27, v 7.27 dojezd do Vimperku) a z Volar (v 7.35, na Kubově Huti budete v 8.12), mezi Vimperkem a Kubovou Hutí pak pojedou čtyři zvláštní vlaky (odjezdy z Vimperka v 7.46, 10.15, 11.46 a 13.46, návraty z Kubovy Huti v 8.50, 10.50, 15.50 a 14.50). Zpáteční zvláštní vlak z Kubovy Huti do Volar odjíždí v 15.20 (ve Volarech je v 15.57), zpáteční vlak z Vimperka do Strakonic odjíždí v 15.50 (dojezd do Strakonic v 16.47). Děti do 6 let, kočárky a psi cestují zdarma!

Silvestrovské a Novoroční jízdy na řepařce

Silvestrovské a Novoroční jízdy se pořádají také na železničce, která kdysi rozvážela po cukrovarech v Polabí cukrovou řepu.

Po obnovené části úzkorozchodné dráhy, která kdysi vozila do cukrovarů v Polabí cukrovou řepu, se dieslovými i parními vláčky jezdí už řadu let. Kromě pravidelného provozu od května do října tu pořádají i sváteční jízdy o Velikonocích, na Mikuláše a na přelomu starého a nového roku.

Ve čtvrtek 31. prosince a v pátek 1. ledna jste zváni na Silvestrovské a Novoroční jízdy, a to po oba dny od 10.00 do 16.00 hodin. Jízda tam a zpátky dieslovým vláčkem stojí 80 Kč pro dospělé, 50 Kč pro seniory a děti od 6 do 15 let, rodinné vstupné vás vyjde na 240 Kč. Za jízdu parním vláčkem zaplatí dospělí 90 Kč, senioři a děti od 6 do 15 let 60 Kč, rodinné vstupné stojí 280 Kč. Jízdenka pro psa stojí v obou případech 20 Kč.