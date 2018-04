Tři tipy, kam vyrazit za keltskou kulturou a na svátek Lughnasad

Lughnasad je jedním z osmi hlavních keltských svátků a pro naše předky byla účast na něm prakticky povinná. Podle tradice se začínalo slavit kolem 1. srpna a oslavy trvaly celý týden. Z prvního obilí se semlela mouka a upekl koláč, který druid požehnal a z něhož pak každý dostal kousek.

Od Keltů bychom mohli leccos opsat i v dnešní době. Lughnasad nebyl jen příležitostí k setkávání starých známých, ale i k vytvoření nových přátelství. Vedle děkování za úrodu probíhaly trhy a různé soutěže, básnická klání či závody na vozech, a po dobu oslav bylo zakázáno jakékoliv násilí či nevraživost.

Keltové v moderní době

Na keltských slavnostech nikdy nechybí soutěže v hodu oštěpem, lukostřelba a nácvik bojových dovedností.

Přijeďte si ověřit, jak takové oslavy probíhají dnes, a to do Nasavrk u Chrudimi ve východních Čechách. Devátý ročník tradičních keltských dožínek, tedy Festivalu keltské kultury Lughnasad, začne v pátek 31. července a potrvá celý víkend až do neděle 2. srpna.

K vidění bude keltské oblečení a zbraně, ochutnáte i tradiční pokrmy a můžete si vyzkoušet dávná řemesla. Program zahrnuje výuku irských tanců, divadelní představení, bubnování, keltské klání a vystoupení římské legie, přednášky a koncerty kapel Asonance a Vintage Wine, Happy To Meet či Kukulín.

Pro děti je nachystán herní stan pro nejmenší, soutěže v hodu oštěpem a v lukostřelbě, žongléři a příběhová hra Kaštanka, u kamenného kruhu za hřbitovem bude probíhat duchovní část Lughnasadu. Na sobotní odpoledne je také nachystán svatební obřad; připomene keltský zvyk uzavírání sňatků na zkušební dobu jednoho roku. Že byste to zkusili právě v Nasavrkách?

Na keltských slavnostech si děti vyzkoušejí dávná řemesla.

Vstup jen do zahrady bez koncertů stojí dospělé 45 Kč, děti do 15 let a seniory 25 Kč, jednodenní vstupné včetně koncertu stojí 160 Kč, snížené 110 Kč. Můžete si také koupit vstupenku na celý program, která stojí 290 Kč pro dospělé, pro děti do 15 let a seniory 220 Kč. Předškolní děti mají na festival vstup zdarma.



Za Kelty na zámek a na hrad

V nasavrckém renesančním zámku je instalována expozice Po stopách Keltů, která vám představí historii Keltů v Čechách i v Evropě. Odhalíte tu také historii oppida, které stávalo nedaleko odtud nad Křižanovickou přehradou. Přímo od zámku vás k němu dovede naučná Keltská stezka. Měří 9,5 km, má 12 zastavení a kromě oppida se projdete malebným údolím řeky Chrudimky a z rozhledny Boiika se podíváte na Krkonoše, Orlické hory a Králický Sněžník.

V zámku Nasavrky v keltské expozici uvidíte model oppida, které stávalo nad Křižanovickou přehradou.

Oslavy keltského svátku sklizně a chleba Lughnasad se konají také na hradě Veveří na severozápadním okraji Brna u Brněnské přehrady. V sobotu 1. srpna si vyzkoušíte dávné keltské dovednosti včetně řemesel, věštění, magie či rituálního malování na tělo, stanete se svědky budování keltské vesničky či obřadu s druidy, kněžkami a ohněm a užijete si i irské a skotské tance, bubeníky, dudáky a další povyražení. K tomu všemu bude hrát Jaroslav Samson Lenk, Poutníci, Asonance, Vintage Wine a další. Vstupenka stojí 300 Kč, pro děti do 15 let a seniory 150 Kč.

Do třetice všeho keltského

Třetí keltská akce, open air festival Keltská noc, má díky místu konání na doskočišti mamutího můstku v Harrachově pověst nejvýše pořádaného festivalu v Čechách. Od čtvrtka 6. srpna do soboty 8. srpna vystoupí na dvou scénách celá řada kapel, například Michal Hrůza a kapela hrůzy, Krucipüsk, Visací Zámek, Vypsaná fixa, Sto Zvířat, Vasilův Rubáš, Kašpárek v Rohlíku, Horkýže Slíže anebo Tři sestry, které tu oslaví třicáté narozeniny.



Ve festivalovém městečku bude připraveno občerstvení včetně krajových specialit, stánky se suvenýry, kavárna, čajovna i atrakce pro sportovní vyžití, například Bungee Jumping za zvýhodněnou festivalovou cenu. Jednodenní vstupné na místě vás bude stát 450 Kč, permanentka na oba dny vyjde na 800 Kč. Děti do tří let mají vstup zdarma.