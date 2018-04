Tři rakouská střediska, kde si skvěle zalyžujete bez front

Dachstein West: pro rodiny i freeridery

Pro našince nejblíž je středisko Dachstein West. Kabinkové a sedačkové lanovky z údolních středisek zpřístupňují mírné až středně prudké stráně do výše 1 600 m n. m.

Vrcholové partie, kterými proudí většina sjezdovek, jsou řídce porostlé – tedy prostorné a zároveň relativně chráněné před větrem. Obtížnostní skladba tratí odpovídá pahorkatému terénu, čili v areálu vládne pohodová červená v délkách okolo jednoho kilometru.

Delší sjezdy spadají v lesním průseku do údolí – hojně sjížděná červená se sportovnějšími úseky podél kabinky Zwieselalm, široká červená z Hornspitzu do Russbachu nebo podobná podél dvou šestisedaček do Gosau.

Nejkvalitnější sněhové podmínky bývají díky severozápadní orientaci svahu a dělům v Russbachu, zasněžované jsou také tratě v Annabergu, sjezd do Gosau a údolní sjezd ze Zwieselalmu.

Náročnější jezdec najde dvě černé varianty z vrcholků Törleck a Aussichtsberg, vyžít se mohou i vyznavači sjezdařské turistiky: z Hornspitzu nad Gosau a Russbachem se střídavě po obou stranách centrálního hřebene dostanou až na úpatí Riedlkopfu, za nímž leží Astauwinkel a přes nižší vrcholek Kopfberg ještě nejvzdálenější nástupní středisko – Annaberg.

Komu by nestačil tento poklidný resort, může se vypravit do pár kilometrů vzdáleného Krippensteinu, který je vyhlášený svými freeridy. Středisko má pouze dvě upravované sjezdovky, jednu asi 1 km dlouhou spíše začátečnickou, druhou vedoucí do údolí v délce 11 km. Její střední pasáž a úplný konec je na pomalém sněhu nutné odpíchat, ale jinak se jedná o na můj vkus velice pěknou červenou sjezdovku. Zbytek terénu je ponechán napospas živlům.

Krippenstein

Zajímavostí je, že Krippenstein je pravidelně zásobován nadprůměrnými přívaly sněhu. I to je důvod, proč se sem freerideři sjíždějí nejen z Rakouska.

Večery nebo odpočinkový den můžete strávit v (pre)historickém Hallstattu.





DACHSTEIN WEST Nadmořská výška střediska: 780-1 650 m n. m.

(Krippenstein: 608-2 100 m n. m.)

Délka sjezdovek: 75 km

Vzdálenost z Prahy: 380 km

z Brna: 442 km

Více info:

www.dachstein.at

www.krippenstein.com

Galtür: tma pod svícnem

Doslova ve stínu mondénního Ischglu leží středisko Galtür. Projedete již zmiňovaným Ischglem a na samém konci údolí (horská silnice Silvretta je v zimě uzavřená) obklopeném třítisícovkami Verwall, Silvretta a skupinou Samnaun najdete ve výšce 1 536 m n. m. malé středisko s perfektně vyžehlenými sjezdovkami, které je jedním z nejlépe sněhem zásobených středisek Rakouska.

Kromě převahy červených sjezdovek (mimo ně jsou zde tři černé a jedna modrá) se zde můžete do sytosti vyřádit ve volném terénu. Ne že by to tady byl freeridový resort, ale možností je tady dost zejména pro začátečníky a méně náročné freeridery. Těm stačí poodjet ze sjezdovky nebo se bezpečně vyřádit na vyznačených lyžařských cestách, tzv. ski routes, ke kterým se dostanou pohodlně a bez námahy z horních stanic lanovek.

Když zrovna není prašan (to se tady moc často nestává), můžete využít služeb snowparku. Na středisko těchto rozměrů je park poměrně velkorysý, i to svědčí o tom, že se zde nezaměřují jen na rodinnou klientelu. Kromě toho je zde k blbnutí nespočet převějí, žlábků, korýtek, hřebínků a nevímjakých přírodních útvarů sněhem zavátých.





GALTÜR Nadmořská výška střediska: 1 600-2 300 m n. m.

Délka sjezdovek: 40 km

Vzdálenost z Prahy: 590 km

Vzdálenost z Brna: 700 km

Více info: www.galtuer.com

Diedamskopf: sněhová galaxie

I v Rakousku najdete místa, kde ráno na parkovišti neuslyšíte češtinu hned z vedlejšího auta. Pokud mi nevěříte, rozevřete mapu na stranách s nejzápadnější spolkovou zemí – Vorarleberskem. Pod tímto pojmem se každému vybaví luxusní střediska v okolí Arlbergpassu nebo rozeklané panorama Silvretty, ale v severozápadní části nazývané Bregenzerwald najdete shluk malých středisek, z nichž druhým největším je Diedamskopf se 44 km sjezdovek.

Na mapě jsou rovnoměrně zastoupeny modré a červené doplněné o pět černých sjezdů. Nejdelší je téměř pětikilometrový sjezd k dolní stanici lanovky, ale ani ostatní pisty nejsou podměrečné. Dobrá polovina z nich spadá do rozmezí jeden až dva km. Kromě dvou vleků zde najdete jen samé pohodlné a moderní sedačky a osmikabinu. Za zmínku stojí perfektní snowpark, který by mohlo závidět lecjaké velké středisko.

Jedničkou co do délky sjezdovek a hlavně co do jistoty sněhové nadílky je v Bregenzerwaldu Warth-Schroecken. Kromě modrých svahů je tu i dostatek červeně a černě značených sjezdů - až na dětské vleky na dojezdech, obsluhovaných výhradně sedačkovými lanovkami.

Warth – Schroecken je Mekkou pro freestylery, kteří propadli blbnutí v prašanu. Konfigurace terénu je zde pro ně nadmíru příznivá a sněhová nadílka bohatá. Nádherné terény zde najdou i freerideři, ale těm ortodoxním bude pravděpodobně k dokonalé spokojenosti scházet pár výškových metrů. Kromě těchto dvou středisek najdete v Bregenzerwaldu ještě několik malých, vhodných spíše pro rodinné lyžování.

Za zmínku určitě stojí i od "tyrolského" Rakouska odlišná architektura, ve které je velmi častá kombinace tradičních prvků s moderními technologiemi. Rozhodně si nenechte ujít místní sýry a další speciality.