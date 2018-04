Tři pohádky, bez kterých se žádné Vánoce neobejdou

Pyšná princezna z jižních Čech

Nejstarší má mít přednost, a tak si první místo zaslouží Pyšná princezna, pohádka od Bořivoje Zemana z roku 1952. Hlášky z ní znáte jistě nazpaměť, méně už se ví, že se král Miroslav, princezna Krasomila a filmový štáb se při natáčení dost nacestovali. Symbolem pohádky se stal jihočeský zámek Hluboká, ale ještě víc si vzpomínky na natáčení hýčkají v Telči, kde se Pyšná princezna stala prvním hraným zvukovým filmem z tohoto města.

Král Miroslav, princezna Krasomila a filmový štáb se zastavili na Panské skále u Kamenického Šenova.

Také scéna, kde princezna hodí Miroslavovi při jejich prvním setkání přes bránu míč, má dvě dějiště: zahrada patří parku na Hluboké, prostor za branou byste museli hledat v Třeboni. Když se však ve filmu objeví záběr na město krále Miroslava, nejde ani o Telč, ani o Třeboň, ale o Český Krumlov. Scénky z trhu vznikaly na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, pro putování obou hlavních hrdinů Bořivoj Zeman přesunul svůj štáb na opačný konec Čech do Českého Švýcarska.

Mlýn z pohádky tu stojí dodnes a říká se mu Dolský mlýn; letos tu filmaři natáčeli vánoční pohádku Pravý rytíř, kterou uvidíte na Štědrý den. Známé jsou i kamenné varhany na Panské skále u Kamenického Šenova a pamětníci dokonce vzpomínají, že před lety se dala najít chaloupka uhlířské rodiny i s milířem. Dnes už po ní nezbyla ani stopa, ale zavzpomínat na ni můžete u Jetřichovic.

Česká televize a 66 oříšků pro Popelku

Místy natáčení v krajině kolem Švihova vede Popelčina pohádková stezka.

O více než dvacet let mladší jsou Tři oříšky pro Popelku režiséra Václava Vorlíčka. Legendární zimní pohádku natáčenou v roce 1973 ve spolupráci s filmaři z východního Německa Česká televize letos odvysílá už po dvaadvacáté. Nejznámějším popelkovským filmovým místem je vodní hrad Švihov u Klatov, který si zahrál macešin statek.

V době natáčení byl v žalostném stavu, ale pavlač a schodiště se stříškou, falešná okna ani brána tu nikdy nestály, filmaři je postavili jen pro natáčení a hned po něm zase zmizely. V okolí se natáčely také přírodní scenérie, kterými vás provede pohádková stezka; například stodolu, kde Popelka ukrývá kouzelné tři oříšky, sad a rybník, ve kterém skončí macecha s Dorou, objevíte v nedalekém Mezihoří.

Nádvoří vodního hradu Švihov posloužilo jako kulisa pro Tři oříšky pro Popelku.

Jen ten nádherný zámek byste v Česku hledali marně – jmenuje se Moritzburg, leží kousek od Drážďan a natáčení slavného filmu pravidelně připomínají velké výstavy – i když plesové scény se točily v berlínských ateliérech.

Šumavská pohádka Anděl Páně

Zdálo by se, že natočit vánoční pohádku není žádný kumšt, ale umění je natočit takovou, kterou by si diváci zapamatovali a přijali za svou. I další vánoční šlágry – Princezna se zlatou hvězdou na čele, S čerty nejsou žerty nebo Princ a Večernice – už byly poněkud fousaté, když v roce 2005 režisér Jiří Strach natočil další zasněženou pohádku jménem Anděl Páně.

Pohádka Anděl páně se natáčela na Šumavě mezi hradem Kašperkem a kostelíkem sv. Mořice.

Připomeňme, že na Anděla Páně II. si od začátku prosince můžete zajít do kina, a vraťme se do doby natáčení. Je to pohádka pro ty, kteří mají rádi Šumavu: děj se odehrává poblíž Kašperských Hor mezi hradem Kašperkem a kostelíkem sv. Mořice, kterému místní neřeknou jinak než Mouřenec.

Pro scénky nádvoří s tržištěm filmaři využili hrad Křivoklát, interiéry se točily na hradě Český Šternberk. A pokud budete přemýšlet, odkud znáte místa z dvojky, prozradíme vám, že druhý příběh Petronela s Uriášem se odehrává v Ledči nad Sázavou.