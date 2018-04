Tři pikantní výlety: milenky, neřesti a jiné zábavy mladých pánů

Z děsivých historek si řada míst udělala skvělou reklamu: noční hrad Svojanov prý rozechvívá křik zazděných děti, na hradě Houska hledají díru do pekla i ti, co na čerty dávno nevěří, a krvavé setkání s Hagenem ve štolách mezi Malou a Velkou Amerikou je zážitek, za který si kdekdo rád zaplatí. O čem se ale opravdu nemluví?

Český Casanova

Víte, že baron Haas, o kterém se mluví při prohlídkách Bítova jako o posledním majiteli hradu, se proslavil nejenom díky sbírce jednapadesáti vycpaných psů a dalších zvířat, ale také jako velký svůdník? Jeho rodiče přišli díky výrobě porcelánu v Horním Slavkově a v Chodově k obrovskému majetku, vlastnili také zámek Mostov, statek Kamenný Dvůr, velkou textilku v Žitavě a nájemní domy ve Vídni, Pešti a v Praze.

Na Bítově je k vidění největší sbírka vycpaných psů na světě.

Synovi Jiřímu koupili v roce 1912 hrad Bítov na Znojemsku. Porcelánový baron se v kraji proslavil jako velký svůdník; jeho levobočci se prý počítali na desítky, vedl si deníček se seznamem svých intimních přítelkyň a dával jim známky jako ve škole – jedničkářky dostávaly nejrůznější dárky a finanční prémie, ty s pětkami zkrátka propadly. Hrabě byl bohém: na hradě zřídili soukromou zoo a u jednoho stolu s ním jedla lvice Mietzi-Mausi, kterou koupil jako mládě od Cirkusu Kludský.

Dožil se konce druhé světové války, ovšem když mu po válce místní řekli, že si má sbalit malý kufr a jako Němec se pěšky přesunout do Vídně, letitý kavalír – tehdy mu bylo 69 let – si oblékl parádní uniformu a v noci se na hradě zastřelil. Rozhodně to byl konec, který si veselý baron nezasloužil.

Klášter Rosa Coeli: osudem mu byla kletba

O zříceninách gotického kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích se nejčastěji mluví a píše jako o místě, které návštěvníky zalévá pozitivní energií. Méně už se ví, že prosperující konvent, kterému patřilo celé městečko s hradem i řada okolních obcí, se v 16. století změnil v hnízdo neřesti. Vše prý začalo v roce 1517 příchodem probošta Martina Göschela.

Na část historie gotického kláštera Rosa coeli by v Dolních Kounicích rádi zapomněli.

Ten měl rád ženy – a nevadilo mu, že šlo o jeptišky. S jednou z řeholnic se dokonce oženil a další svou družku radostně napodobovaly. Morálka v klášteře upadala a záhy přišel i o poslední zbytky dobré pověsti, to když se Göschel pokusil zapsat klášter jako svůj majetek do moravských zemských desek.

Samozřejmě to s ním nedopadlo dobře a zemřel ve vězení, ale zároveň se tak prý naplnila kletba, která klášter provázela už od položení základního kamene. O jeho definitivní konec se postaral požár, po němž z klášterního areálu zbyly jen ruiny – sice magicky krásné, ale zkrátka jen ruiny.

Chateau Mcely: únik do světa šlechtických radovánek

Chateau Mcely je pětihvězdičkový zámecký eco-chic hotel s restaurací Piano Nobile, který nabízí únik od shonu a ruchu velkoměsta. Během druhé poloviny 19. století nabízel úkryt před světem i princi Hugo Maxmiliánovi z knížecího rodu Thurn-Taxisů, který měl sídlo na nedalekém zámku Loučeň. Jeho potomci vlastnili zámek Mcely až do roku 1948.

Pětihvězdičkový hotel Chateau Mcely býval dějištěm nevázaných radovánek mladých Thurn-Taxisů.

Do dnešního dne se po okolí tradují historky o nevázaných radovánkách mladých Thurn-Taxisů, jejich parforsních honech, večírcích s baletkami a herečkami, psincích a dostihových stájích a vůbec všech vymoženostech života tehdejší aristokracie. Zajímají vás podrobnosti? Zámecký hotel jen naznačuje, ale víc neprozradí. Sdílnější možná budou na zámku Loučeň, který prohlídky interiérů postavil právě na dávných příbězích a historkách.