Tři perly Vysočiny

Pár dalších tipů z Vysočiny Městská věž v Třebíči

Celkem 162 schodů musí vyšlapat ti návštěvníci Třebíče, kteří si chtějí město prohlédnout z ptačí perspektivy - z ochozu městské věže. K podrobné prohlídce zajímavostí města si mohou lidé na věži zapůjčit dalekohled a milovníkům historie podají průvodkyně na požádání výklad o historii věže. Otevírací doba je denně od 10 do 17 hodin. Na teplé srpnové večery provozovatelé počítají se speciálními nočními prohlídkami. Na kole za Santiniho odkazem

Zájemcům o výjimečnou architekturu Jana Blažeje Santiniho-Aichela může přijít vhod regionální cyklotrasa Po stopách Santiniho. Trať vede z Vojnova Městce přes Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou až do Bystřice nad Pernštejnem a vede přes nejvýznamnější stavby geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho. Parním vlakem za romantikou do Telče

Chcete se vypravit do Telče? Můžete to zkusit o víkendech 31. 7.- 1. 8., 7.-8. 8., 14.-15. 8., kdy železniční trať Kostelec - Telč - Slavonice ovládnou historické parní lokomotivy. Tradiční program Parního léta v Telči obohatí ve stanicích ještě doprovodný kulturní program, hudba i výstavy železničních modelů. Jihlavské podzemí: tajemství svítící stěny

Jestliže při návštěvě Vysočiny zatoužíte prožít něco s nádechem tajemna, potom nesmíte chybět v jihlavském podzemí. Návštěvníky čeká prohlídka labyrintu starých chodeb. Přístupný je pouze Starý okruh, jehož délka je kolem 268 metrů. Největším lákadlem je tajemná svítící chodba, jejíž stěny vydávají nazelenalé světlo. Údajně je zde i brána do jiných dimenzí. Někteří vnímaví lidé zde mohou slyšet nevysvětlitelné zvuky, vidět postavy. Rozsáhlá síť podzemních chodeb v Jihlavě má celkem 25 kilometrů, které však nejsou návštěvníkům přístupné. Do katakomb je vstup z Hluboké ulice. Otevřeno je denně od 9 do 16 hodin. Doba trvání prohlídky je 30 minut. Vstupné pro dospělé je 40 Kč, děti 20 Kč a studenti, důchodci a osoby ZTP 30 Kč. Westernové městečko u Zvole

Divoký západ. Koně, indiáni, šerif či lumpové, co kradou dobytek. Všechno, o čem sní malí i velcí kluci, najdete ve Westernovém městečku Šiklův mlýn u Zvole na Bystřicku. Otevřeno je každý den kromě pondělí od deseti hodin. Už v 11.00 můžete vidět divadelní příběh Indián, o půl druhéWesternovou show - ukázky výcviku koní a dalších zvířat, kovbojské dovednosti - a od čtyř hodin pak akční divadlo Soudný den aneb je-je-jedeme dál, bando. Kromě toho si můžete vyzkoušet jízdu na elektrickém býkovi, projet se Union Pacifikem či se svézt na koni. To, jestli máte štěstí, zjistíte při rýžování zlata v místním potoce. Více na www.sikluvmlyn.cz.