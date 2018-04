Tam, kde lidé mají nápady. Tři super atrakce kousek od Velehradu

Může se hodit Mapa

1 : 50 000 KČT č. 89-90 – Slovácko, Chřiby a jižní Haná Jak se tam dostat

Vlakem do stanice Staré Město u Uherského Hradiště, odtud pěšky, na kole nebo autobusem do Modré (4 km), Velehradu (5 km) a Salaše (10 km) nebo Jalubí (5 km). Autem do Starého Města u Uherského Hradiště po hlavním silničním tahu z Brna (směr Trenčín) nebo Přerova (směr Břeclav). Zde odbočit směr Velehrad (5 km). Parkování u archeoskanzenu v Modré nebo na okraji silnice mezi Modrou a Velehradem.