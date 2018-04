Tři nejlepší tipy na dovolenou na Krétě: žralok, ghetto a Fulghum

My jsme Kréťané, říkají o sobě zdejší obyvatelé s hrdostí. Jakoby se jich zprávy o demonstracích v Řecku vůbec netýkaly. A jistým způsobem opravdu netýkají. Většina je tady závislá na turistickém ruchu. Jediné, před čím se zdejší hoteliéři a obchodníci třesou, je to, že by turisté nepřijeli.

Na ostrově žije asi 600 tisíc obyvatel a během letní sezóny se jejich počet zdvojnásobí. Na začátku léta je tu téměř jistě krásné počasí. Uprostřed července a srpna se ostrov mezi Egejským a Libyjským mořem promění ve výheň, ale v září a v říjnu se tu dá velmi příjemně vegetovat. Od loňska tu ovšem trochu podražilo.

Za balenou vodu jsme dali od 30 do 60 centů, litr benzínu stál asi jedno a půl eura, ovšem chipsy skoro dvě eura.

"Letos je tu opravdu hodně draho," svěřuje se na pláži Andreas, manažer menšího hotelu v pobřežním letovisku Analipsi. Podle něj se zvedly ceny suvenýrů a jídla. Přehled některých cen najdete v rámečku.

Na Krétě se nedá jen tak ležet na pláži, na to je ostrov příliš krásný a zajímavý. Nemusíte se strhat, abyste viděli to nejzajímavější. Od západu k východu má zhruba 270 kilometrů, takže i z Chanie se pohodlně dostanete do Agios Nikolaos a k pevnosti Spinalonga během jednoho dne.

Benzín je o něco dražší než u nás. A pozor na jednu zvláštnost: na pumpách si do nádrží netankují řidiči, ale obsluha. A benzín se nekupuje na litry, ale na eura. Obsluha se zeptá: za pět nebo za dvacet? Za dvacet eur projedete skutečně celý ostrov.

Letecký pohled na pevnost Spinalonga

Trochu děsu i romantiky na pevnosti Spinalonga

Majestátně vypadající benátská pevnost na opuštěném ostrově je šmouhou řecké historie. Před sto lety sem vozili malomocné a neumožňovali jim žádný kontakt s pevninou. Jakmile lékař u někoho na Krétě objevil příznaky lepry, dostal povolávací rozkaz k nástupu na loď, která jezdila plná jen na Spinalongu.

Lidé tu žili ve starých benátských a tureckých domech. Několik se jich pokusilo přeplavat úžinu k protějšímu poloostrovu Velká Spinalonga, aby se dostali zpět k rodinám. Nikomu se to nepovedlo. Několika odvážlivcům se podařilo doplout na pevninu v dřevěné vaně.

Naše kroky se na kamenné dlažbě rozléhaly do ticha. Chvílemi nás přepadala tísnivá atmosféra z toho, kolik žalu tato místa asi zažila.

Předloni ale vyšla knížka Ostrov britské spisovatelky Victorie Hislopové a ta popisuje život ve městě malomocných velmi pestře. Když o pevnosti čtete materiály přeložené z řečtiny, nabudete dojmu, že to bylo vlastě velké sanatorium, kam z pevniny posílali velmi dobré lékaře. Když čtete materiály v angličtině, které nepsali Řekové, změní se obrázek šťastného města v ghetto.

Povinné odjezdy malomocných na Spinalongu byly zrušeny až v roce 1957. Na pevnost vás zaveze menší loď z přístavu v Eloundě, pár kilometrů za Agios Nikolaos.

Žralok připlave doslova na dotek Největší atrakcí byl luxující potápěč

Žralokovi na dosah

Kréta Kréta, anglicky Crete, je největší řecký ostrov ve Středozemním moři. Podle starořeckých mýtů se tady narodil Zeus, vládce olympských bohů. Hlavní město je Iraklion, dalšími významnějšími městy jsou Chania, Rethymnon a Ágios Nikólaos, která zároveň představují centra jednotlivých prefektur. Na severu Krétu omývá (jižní část Egejského moře), na jihu Libyjské moře. Kréta je hornatý ostrov, nejvyšší hora Psiloritis v pohoří Idi Ori má 2456 m n. m. Severní pobřeží je pozvolné, nachází se tam většina turistických středisek. Na Krétě je poměrně sucho, za rok tu spadne jenom 500 mm srážek, většina z nich v zimě. Kréta uvádí přes 300 slunečných dní v roce. Zdroj: Wikipedie

Kulatá budova Cretaquaria kousek od hlavního města Heraklionu směrem na východ vám ukáže skutečné poklady moře. Za skly akvárií je celkem 1,6 milionů litrů vody a v nich asi 200 druhů mořských ryb a bezobratlých, jejichž domovem je Krétské a Libyjské moře. Velkou výhodou jsou panely s popisky u každého akvária, nechybí na nich ani čeština.

Za jedním z velikých skel se na nás zubil žralok. Doslova. Ovšem největší atrakcí byl v tom největším akváriu potápěč, který jakýmsi vodním luxem čistil písek a kolem něj plavala trochu nepokojná mořská želva. Viděli jsme i krásnou chobotnici, která se neváhala přisát na sklo přímo proti našim obličejům.

Nádrže věrně napodobují skalní útesy jižní Mataly nebo písčité palmové pláže Vai. Prohánějí se v nich jak metrové barevné ryby, tak i drobní mořští koníci, langusty nebo světlounké medúzy.

Krétské akvárium využívá budovu bývalé americké vojenské námořní základny a rozkládá se na pěti tisících metrech čtverečních. Plocha skel všech akvárií pro pozorování podmořského světa přesahuje 300 metrů čtverečních.

A perlička pro znalce krétské historie: krétské akvárium má za logo mínojskou spirálu života. Na rozdíl od dosud nerozluštěného disku z Faistu jsou jednotlivá pole vyplněná jednotlivými, evolučně po sobě jdoucími, vývojovými entitami podmořského života.

Vstupné stojí 8 eur, děti až do pěti let to mají zdarma. Informace najdete na stránkách www.cretaquarium.gr. Píšou tma sice, že si za 3 eura můžete půjčit audioprůvodce v českém jazyce, ale zatím není k mání. Prý je to hudba blízké budoucnosti.

Chania je nejkrásnější město celého ostrova

Pozorujte fousáče, může to být Fulghum

Být na Krétě a nevidět Chaniu je jako projít Louvre a minout Monu Lisu. Už ty její přezdívky Benátky východu či Kráska západu! Na celé Krétě není krásnějšího města.

Může za to vliv několika kultur. Benátské hradby a šlechtické domy se střídají s tureckými pevnostmi a mešitami. Ve zdejších úzkých křivolakých uličkách nafotíte spoustu překrásných zátiší jako z kalendáře.

Nejkrásnější atmosféru má přístav v Chanii. Musíte ho obejít úplně celý téměř dokola, abyste se dostali k majáku na samém konci. Staré zbrojnice slouží jako skladištní doky a v několika z nich jsou výstavní prostory.

Polovinu přístavu lemují kavárny a taverny a obchůdky. Mimochodem, v jedné zdejší kavárně pravidelně vysedává americký spisovatel Robert Fulghum. Jezdí sem spíše po turistické sezóně.

V jedné přístavní taverně jsme zažili skutečnou krétskou pohostinnost. Když jsme po dojedení večeře chtěli platit, číšník nás ujistil, že na to je dost času. A začal nosit pozornosti podniku jako poděkování. Zmrzlinu jako dezert, raki pro muže a ouzo pro ženy.

Během večera nám vysvětlil, že uklízet ze stolu nádobí po každém dojedeném jídle je neslušné. Čím více ušpiněných talířů máte na stole, tím více ukazujete okolí, že na to máte. Navíc správný Řek nikdy nesní všechno, malý zbytek jídla opět dokazuje, že si to může dovolit.

V Chanii se vyplatí nakoupit řecké produkty: koření, olivový olej, kosmetiku z oliv nebo olivy. A pro dobrodružné povahy je návštěva Námořního muzea vlevo od vstupu do přístavu. Je v něm totiž sbírka lodí z 19. a 20. století. Skutečných lodí v reálném měřítku.

Do turistických letovisek na západním pobřeží jezdí z Chanie pravidelně autobusy. Jízdní řády nehledejte, dozvíte se, že to jezdí každých 20 minut. Pozor, zastavuje se na znamení. Když si u svojí zastávky nezazvoníte na řidiče, jede se dál.