Tři místa, kde si v létě poslechnete operu

Nabucco pod hvězdami

Netradiční místa, nezapomenutelné árie a velkolepý ohňostroj. To všechno propojuje již 5. ročník festivalu Klasika pod hvězdami, který od 8. do 23. srpna uvede třetí Verdiho operu Nabucco. Příběh o osvobození Židů z babylonského zajetí budou moci zhlédnout fanoušci klasiky v ostravském areálu Dolních Vítkovic, na Pražském hradě a v lednické zámecké zahradě.



Známé árie zazní mimo velká kamenná divadla, čímž promění operní vystoupení v neopakovatelný zážitek. První dvě představení pod širým nebem můžete zažít v industriálním ostravském areálu, a to 8. a 9. srpna.



Dále se festival přesune do hlavního města a opera Nabucco zazní 15. a 16. srpna na Pražském hradě. Poslední zastávkou bude 23. srpna lednický zámek, jehož zahrady zaplní tóny Verdiho árií.



Festival Klasika pod hvězdami ovšem přináší i další překvapení. Pro držitele VIP vstupenek bude připraven nejenom raut, ale i focení se sólisty v kostýmech. K dispozici bude i titulkovací zařízení a osobitost představení dodají živá zvířata. Skvělou tečkou na závěr bude nádherný ohňostroj.



Cena vstupenek na festival se pohybuje od 590 korun za nejlevnější až do 1890 korun za VIP sektor.



Hrad ožije barokem

Mimořádné barokní představení obzvláštní letní a podzimní večery v hlavním městě, kde 15. srpna startuje 5. ročník festivalu Opera Barocca. Série představení, která potrvá až do 7. září, mapuje hudbu a dvorské slavnosti 17. a 18. století.



Autentická vystoupení, v nichž se dbá na dobovou přesnost, budete moci zhlédnout v samém srdci historické Prahy, v barokním Clam-Gallasově paláci. Na jeho nádvoří představí špičkoví interpreti perly barokní hudby v dobových kostýmech, přičemž zachovány zůstanou i použitá líčidla, historické nástroje, rétorika či gesta. Autenticita světelného prostředí se dodrží díky hořícím svíčkám, které vytvoří pravou magickou atmosféru.

Festival Opera Barocca nabídne autentická představení s dobovými kostýmy.

Návštěvníci letošního ročníku festivalu Opera Barocca si mohou vybrat ze tří představení, která se budou v programu střídat. Hned první večer bude uvedeno vystoupení Pod hvězdami, v němž zazní skvělá hudba dvou barokních mistrů Giovanni Battisty Bononciniho a jeho slavného rivala Georga Friedricha Händela.



Další symbolický duel, tentokrát antických bohů Neptuna a Marta, budete moci zhlédnout v inscenaci Když bohové tančí, a to na hudbu a tance dvorních skladatelů císaře Leopolda I. a francouzského „krále Slunce“ Ludvíka XIV.



Třetí hudebně taneční představení Lovecká sonáta našlo inspiraci v obrazech s tématikou lovu. V okouzlujícím setkání pastýřů a nymf pod vedením bohyně Diany zazní hudba barokních mistrů T. Meruliho, P. J. Vejvanovského, H. I. F. Bibera, A. Campry, A. Vivaldiho, J. S. Bacha a J. Myslivečka.



Každé představení začíná ve 20:15 a cena základní vstupenky je 600 korun. Festival nabízí i VIP vstupenky za 900 a 1200 korun.



Národní divadlo nespí

Jedním z divadel, které během prázdnin nezavřelo své brány, je Stavovské divadlo v Praze. Právě zde se do 17. srpna koná 18. ročník stagiony Opery Mozart, která každý den od 20 hodin uvede proslulou operu Don Giovanni.



Výběr Stavovského divadla není náhodný, vždyť právě zde měla v roce 1787 Mozartova opera slavnostní premiéru a účastnil se jí samotný skladatel. Podle mnoha kritiků je Don Giovanni jedna z nejlepších oper, jaké kdy byly složeny, a příběh potrestaného svůdníka dodnes vyprodává divadelní sály.



Rakouskému skladateli bude v Praze patřit i konec prázdnin. Stavovské divadlo v rámci Léta s Mozartem uvede od 27. do 30. srpna jeho další opery jako Figarova svatba, Cosi fan tutte a Únos ze serailu.

Stavovské divadlo nabídne na konci srpna Léto s Mozartem. Opera Don Giovanni se vrací do Stavovského divadla, kde měla v roce 1787 premiéru.

Státní opera naopak nabídne italskou klasiku, a to od 29. do 31. srpna. Nejdřív budete moci zhlédnout Pucciniho Bohému o životě pařížských umělců v 19. století, o den později se přenesete do Egypta s Verdiho Aidou a jeho Rigolleto vrátí milovníky opery do Itálie.