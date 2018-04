Tři místa, kde se budete cítit jako ve světě trpaslíků

Hrad Karlštejn, lednický Minaret nebo písecký Kamenný most - celé Česko jako na dlani! Významné památky ze všech regionů si můžete prohlédnout bez dlouhého putování, a to v parku Boheminium v Mariánských Lázních. Najednou to bude z rozhledny Krásno jenom kousek na slavnou Kolonádu a z nedalekého kopečku na vás bude koukat proslulý Ještěd. Kromě 59 přírodních, kulturních a technických skvostů naleznete v parku i několik lodí, letadel a vláčků.

Například kolesový parník Šumava nebo osobní dopravní letadlo Boeing 737, jež se stalo páteří celé flotily ČSA. Veškeré modely jsou věrnou replikou a jsou vyhotoveny v měřítku 1:25, tedy jsou 25krát menší než originál.

V parku Boheminium naleznete také libereckou lanovou dráhu, lodě, parníky či letadla.

Součástí Boheminia je i kuličkové hřiště, kde si můžete s dětmi či přáteli vyzkoušet hru s hliněnkami či duhovkami. V letošním roce si návštěvu naplánujte na listopad, protože pak se brány parku zavřou až do dubna. Základní vstupné je 119 korun a za děti do 6 let zaplatíte jenom 59 korun. Park nabízí i řadu slev pro rodiny, studenty a seniory.

Miniuni - svět miniatur v Ostravě

Láká vás spíš cesta kolem světa? Třeba výlet za Eiffelovou věží či egyptskými pyramidami? Vydejte se do Ostravy, kde ve Světě miniautur - Miniuni naleznete více než 30 modelů známých evropských památek i ojedinělou kolekci Sedmi divů světa. Artemidin chrám v Efesu či maják na ostrově Faru můžete obdivovat společně s londýnským Big Benem či Šikmou věží v Pise. Kopie jsou postaveny v měřítku 1:25 a stavba jedné památky vyžaduje čtyři až šest měsíců práce. Ostravský areál je také doplněn funkčním systémem železničních tratí s vláčky, letištěm či vodní cestou.

V ostravském Miniuni objevíte Sedm divů světa, evropské dominanty i expozici Po stopách železničáře.

Do konce roku si zde můžete také prohlédnout expozici „Po stopách železničáře“, jež přiblíží nejenom dobové uniformy či čepice, ale i staré jízdenky a signalizační zařízení. Na svou cestu kolem světa, se do Ostravy můžete vydat v listopadu a prosinci, a to od 10 do 16 hodin. Cena lístku je 70 korun pro dospělého, děti, studenti a senioři zaplatí jenom 40 korun.

Muzeum miniatur v Praze

K světu trpaslíků ovšem patří také miniaturní obrazy či miniknížky, které si můžete prohlédnout v pražském Muzeu miniatur nacházejícím se nedaleko Strahovského kláštera. Jenom zde si můžete zalistovat v nejmenší knize světa, jež byla v roce 1997 zapsána v Guinessově knize rekordů. Povídka Chameleon od ruského spisovatele Čechova je vytištěna na jemných plátcích březové kůry, přičemž rozměry jsou 0,9 x 0,9 mm. Text miniknihy doplňují tři kresby Sibiřana Anatolije Koněnka, jehož díla muzeum vystavuje. Věnoval se především miniaturním obrazům a jeho první kouskem byla okovaná blecha.

K dalším jeho unikátům patří karavana velbloudů v uchu jehly, trojrozměrná Eiffelova věž vysoká jenom 3,2 mm i drobounké kopie mistrovských děl Leonarda da Vinciho, Salvadora Dalího či Rembrandta. K originálním exponátům jsou k dispozici zvětšovací skla, čočky i mikroskop, jinak byste totiž žádnou krásu nezhlédli. Muzeum miniatur je otevřeno každý den od 9 do 17 hodin. Za vstupenku zaplatí dospělí 100 korun, děti jenom polovinu.

Minibike Praha

Pokud se na místa plná miniatur chcete dopravit originálně, zkuste třeba minibike, zmenšený typ motocyklu. Jeho délka je přibližně 97 cm a výška jenom 57 cm, ovšem dokáže se řítit rychlostí až 55 km za hodinu. I když na pohled působí minibike jako zábava pro trpaslíky, věřte tomu, že unese dospělého s váhou kolem 95 kg. V pražských Kunraticích si můžete minibike vypůjčit, cena za jednu hodinu je 600 korun, v Brně se můžete zapojit i do speciálních závodů.

Minibike si můžete zapůjčit v pražských Kunraticích, nebo s ním vyrazte na závod do Brna.