Turistka zachytila na Šumavě tři losy najednou. Snímek je velká rarita

Alena Raftlová jela v pátek 7. září dopoledne se známými z Nové Pece na Lipno podívat se na Stezku korunami stromů. Těsně za Horní Planou se jí z okénka jedoucího automobilu a přímo u silnice naskytlo neobvyklé představení - po louce běželi tři losi.

"Nikdo ze spolucestujících samozřejmě nevěřil a nechtěli mi zastavit, nakonec se to povedlo a já je vyfotila," popsala.

Los evropský Los evropský je největším volně žijícím kopytníkem v Česku. Jde o velmi plaché a obezřetné zvíře, které se pohybuje převážně v noci. Z největších savců žije v šumavském parku ještě například jelen evropský, srnec obecný nebo rys ostrovid.

"Losi běželi přes louku, asi 150 až 200 metrů od silnice a pak zaběhli do lesa. Bylo to nádherné. Vůbec by mě nenapadlo, že se mi poštěstí něco takového uvidět," líčí nevšední několikavteřinový zážitek Alena Raftlová z Libčice nad Vltavou ve středních Čechách.

Podle lesníků Správy Národního parku Šumava měla autorka snímků neobvyklé štěstí. "Vyfotit jednoho losa, to je veliká vzácnost. Fotka tří losů, to už je jedinečná rarita," uvedl Adam Jirsa, který má na starost péči o jelenovitou zvěř na Šumavě.

Zoolog parku Luděk Bufka doplnil, že vyfotit tři losy ve volné přírodě se nikomu ze zaměstnanců parku ještě nepodařilo. "Určitě snímek zařadíme do parkové kartotéky. Je to skutečně výjimečná věc," doplnil.

Na Šumavě žijí u rakouských hranic

Los evropský sice původně ve střední Evropě žil, ale v 15. století byl vyhuben. Na Šumavu připutoval před dvaceti lety přes Vysočinu z Polska.

Pro život si vybral část Šumavy, která je relativně málo turisticky zajímavá. Na pravém břehu Lipna nyní žije kolem patnácti jedinců.

"Žije mezi Lipnem a Rakouskem. Tam turistů ani stálých obyvatel mnoho není. Navíc tam má velmi příhodné biotopy - podmáčené louky a opuštěné vesnice, které zarůstají měkkými dřevinami," poznamenal Josef Majer, referent CHKO Šumava v Horní Plané, kde se losi nejčastěji vyskytují.

S losem evropským se mohou seznámit návštěvníci Informačního střediska ve Stožci. Od roku 2009 tu stojí téměř dvoumetrový exponát vycpaného zvířete, které v roce 2003 srazilo auto u Přední Výtoně.