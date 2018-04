Tři krásné rozhledny za jeden den v podhůří Nízkého Jeseníku

Jak se tam dostat

Krnov je pro většinu obyvatel České republiky bohužel příliš komplikovaně dostupným místem. Nejjednodušeji se sem jede z Ostravy, o něco hůře (přes kopce a po ne moc dobrých silnicích) od Olomouce. Z obou zmíněných měst sem jezdí také přímé vlakové spoje v pravidelných intervalech po dvou hodinách.

Rozhledna Strážiště

Přístupná od března do října o víkendech a svátcích od 9 do 17 h (resp. od 10 do 16 h), v červenci a srpnu je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 h. Prodej suvenýrů, map a vlastivědných publikaci.

Rozhledna Cvilín

Přístupná od května do října denně od 10 do 17 h. Prodej suvenýrů.

Rozhledna Vyhlídka

Přístupná volně, celoročně a bezplatně.

Itinerář pěší trasy

Úvalno, žel. zast. – Strážiště, modrá, 2 km – Šelenburk, zelená, 6 km – Cvilín, zelená, 7 km – Krnov, žel. st., zelená 10 km – sanatorium Ježník, modrá, 14 km – Vyhlídka, červená, 15 km – Krnov, červená, 20 km. Celkem 20 km.

Mapa

KČT 1 : 50 000 č. 58 – Bruntálsko, Krnovsko a Osoblažsko

Zdroj: Mapy © PLANstudio