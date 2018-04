Tři jarní novinky: dům přírody, vodní dům a návštěvnické středisko

V pořadí již sedmé návštěvnické středisko v síti Domů přírody našlo své zázemí v historické budově staré pošty v Klenčí pod Čerchovem na Plzeňsku. Celým domem vás provede čáp bílý, který je symbolem nového střediska.

Historie krajiny i příběhy lidí z Českého lesa

Moderní expozice Domu přírody Českého lesa vás provede všemi změnami krajiny v západních Čechách od počátků jejího osídlení člověkem až dodnes. Vaše procházka začne ve starém bukovém pralese, pokračuje první kolonizací ve 12. století a ukáže vám, jak Český les proměnil masivní rozvoj sklářství od 13. do 17. století.

Změny krajiny v západních Čechách od počátků jejího osídlení až dodnes mapuje nový Dům přírody Českého lesa.

Dozvíte se, kdy vymizely původní bukové porosty a proč byly nahrazeny smrkovými monokulturami, poodhalíte tajemství zaniklých obcí a poznáte i spousty zajímavých míst, která lákají dnešní výletníky. Nuda tady nemá místo, součástí Domu přírody Českého lesa je řada interaktivních her a exponátů, které se líbí malým i velkým.

Patří k nim 3D model zdejší krajiny, výhled z hnízda čápa bílého nebo hra na přírodovědce, spojená s prozkoumáváním přírody pod lupou. Až do začátku května bude Dům přírody Českého lesa fungovat ve zkušebním provozu, proto se před návštěvou raději objednejte telefonicky nebo e-mailem. Otevřeno je denně kromě pondělí.

Hrátky s vodou ve Vodním domě na Želivce

Vodní nádrž Švihov je přehrada na řece Želivce, která slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celé střední Čechy včetně Prahy. U hráze vůbec největší vodárenské nádrže v Česku a ve střední Evropě se nedávno otevřelo návštěvnické středisko Vodní dům s interaktivní expozicí. Kolem budovy částečně zapuštěné do terénu vás provede naučná stezka; najdete tu například expoziční nádrž, mokřad či skalku z hadce, typické místní horniny.



Ve Vodním domě je voda doslova všude – kape a zurčí, teče po stěnách a proudí i pod podlahou.

Uvnitř zjistíte, že voda je biotopem nepřeberného množství živočichů a zároveň vzácnou a nezbytnou surovinou. Vodní dům vás hned od počátku vtáhne do vodního živlu a vodu uvidíte a ucítíte všude kolem sebe – poteče vám pod nohama, bude stékat po stěnách a uslyšíte její kapání, zurčení a proudění. Kromě neobvyklých zážitků a prozkoumávání fyzikálních vlastností vody tu na vás čekají i interaktivní hrátky – například výrobník mraků nebo průhled z výstavní síně rovnou do nádrže, jako byste se skutečně procházeli po dně Želivky. Také tady je otevřeno denně kromě pondělí, od dubna do října si navíc můžete objednat prohlídky hráze.

Nové návštěvnické středisko v Železné Rudě

Enviromentální centrum v Železné Rudě vás seznámí například s historií lyžování na Šumavě.

Zatímco Vodní dům u přehrady Švihov i nový Dům přírody Českého lesa již zažívají první dny a týdny zkušebního provozu, Enviromentální centrum v Železné Rudě se na slavnostní otevření teprve chystá. Centrum v budově bývalé základní školy nebude mít formu muzea, Šumava se tu představí přitažlivějším způsobem. V prvním patře najde domov expozice šumavské flóry a fauny, v přízemí se seznámíte s historií lyžování na Železnorudsku do roku 1950, chybět nebude ani infocentrum, klubovny, přednášková místnost a 3D kino. Slavnostní otevření se chystá na začátku května.