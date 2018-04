Tři horská střediska se spojila. Lyžařům postačí jedna permanentka

Ceny permanentek v hlavní sezoně 1 den/týdenní Resort Dolní Morava Masiv Králického Sněžníku Dospělí 560/2 930 Kč Junioři 13 až 18 let, studenti, senioři 460/1 950 Kč Děti 6 až 12 let 320/1 900 Kč Skipark Červená Voda Orlické hory Dospělí 560/2 930 Kč Junioři 13 až 18 let, studenti, senioři 560/2 930 Kč Děti 6 až 12 let 360/ 1 900 Kč Ski areál Kouty nad Desnou Jeseníky Dospělí 580/2 750 Kč Junioři 13 až 18 let, studenti, senioři 470/1 900 Kč Děti 6 až 12 let 370/1 890 Kč