Tři akce pro kuřáky a milovníky kuriozit, adrenalinu a rychlých kol

Kutná Hora letos slaví 20. výročí zapsání města na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kromě koncertů, konferencí či festivalů se v doprovodném programu objevují také výstavy. Jednu z nich můžete až do konce listopadu navštívit v Hrádku, v prostorách Českého muzea stříbra.

Výstava Zachráněné poklady dokumentuje péči muzea o hmotné památky Kutné Hory a představí vám restaurování některých vzácných exponátů během posledních dvaceti let. Součástí oslav je ovšem také výstava, která se z nabídky jiných akcí vymyká opravdu ve všem možném a nemožném.

Poklady z kutnohorských domácností

Organizátoři výstavy Kutná Hora na všem možném i nemožném již letos na jaře vyhlásili pátrání po předmětech lidové tvořivosti s motivy Kutné Hory. Na výstavě se proto sešly vedle oficiálních suvenýrů také skvosty z rodinných sbírek různého stáří a vkusnosti, méně obvyklé, běžné i naprosté kuriozity. Záměr je jednoduchý: aby dojmy z výstavy byly takové, že odejdete se spokojeným úsměvem.

Ve výstavní síni Spolkového domu v Kutné Hoře bude až do 20. listopadu k vidění všechno možné i nemožné s motivem města.

Ve výstavní síni Spolkového domu bude přehlídka „všeho možného i nemožného“ k vidění až do 20. listopadu, a to denně včetně sobot a nedělí od 10.00 do 17.00 hodin. Vstupné je dobrovolné. V sobotu 24. října navíc přijede Michal Dlouhý, „otec“ četnických humoresek, povyprávět o kutnohorské četnické stanici, prohlédnete si perníky a perníčky kutnohorské perníkářky Marty Fojtové a v tvořivých dílnách budou děti vyrábět vlastní originální památky na Kutnou Horu. Kdoví, pokud je nesní už cestou domů, třeba se z perníčků za pár let stanou cenné exponáty pro další podobnou výstavu.

Pomalé kouření v Třebíči

Při soutěži v pomalém kouření dýmek vyhrává ten, komu dýmka vyhasne jako poslednímu.

Soutěže v pomalém kouření dýmek, které se během roku konají na nejrůznějších místech Česka, rozhodně nejsou lokální akce milovníků tabáku. Sjíždějí se na ně domácí dýmkaři i soutěžící ze sousedních zemí a klání má přesně daná pravidla. Například při Třebíčském kouření, které proběhne v sobotu 31. října v prostorách Muzea Vysočiny v Třebíči v bývalé zámecké konírně, máte na přípravu tabáku a napěchování dýmky přesně pět minut a pouhou minutu na její zapálení.

Komu nestačí tři sirky, ten má zkrátka smůlu a končí. Pak už soutěžící jen kouří, a to tak dlouho, dokud nevykouří celý tabák. Vyhrává samozřejmě ten, komu dýmka vyhasne jako poslednímu. Rekordy se pečlivě zaznamenávají; ty české se pohybují kolem dvou hodin, na překonání světového rekordu by ale kuřáci dýmek museli bafat přes tři hodiny.

Den otevřené dráhy na Automotodromu Brno

Automotodrom Masarykův okruh u Brna pořádá koncem října Den otevřené dráhy s bohatým programem.

Závodní trať Masarykova okruhu u Brna znáte jako místo, kde se každoročně v srpnu koná Grand Prix silničních motocyklů a další závody. V neděli 25. října tu pořádají Den otevřené dráhy, kdy se po trati můžete svézt v závodních vozech s piloty týmů Mičánek Motorsport a Šenkýř Motorsport. Nejlepší čeští jezdci vás po dráze svezou v opravdových závodních autech a pěkně ostře!



Na Automotodromu si můžete zajezdit v závodních autech nebo na motokárách.

Na profesionálním simulátoru F1 se po Masarykově okruhu projedete s formulí. K dispozici jsou čtyři stroje, takže svůj výsledek můžete hned porovnat se svými přáteli, zvládnou je i děti přibližně od deseti let. Organizátoři nabízejí také exkurze a prohlídky míst, odkud se řídí provoz na závodní dráze, tiskového střediska, místnosti časomíry v řídicí věži a dispečinku, který je „mozkem“ závodní dráhy. Simulátory i exkurze jsou zdarma, jízdy pro veřejnost po závodním okruhu trvají necelou půlhodinu a stojí 550 Kč. Zajezdit si můžete také na motokárách a s RC modely.

Novinkou je soutěž Cestářské rodeo, při níž budou silničáři s těžkými nákladními vozy s pluhy trénovat na nadcházející zimu. Umění těch, kteří se celou zimu starají o to, abyste bezpečně dojeli kam potřebujete, nemusíte sledovat jen zdálky – jedno vozidlo bude vyhrazeno pro veřejnost a cestáři vás v něm rádi svezou.