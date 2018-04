Trevír na skok u starých Římanů

Dům Tří králů z roku 1230 Porta Nigra, vstupní brána do města postavená Římany ve druhém století našeho letopočtu. Aula Palentina, trůní sál císaře Konstantina, dnes slouží jako evangelický kostel.

Zatímco dnes Trevír připomíná spíše malé příjemné lázeňské místo s živou atmosférou, za Římanů to bylo hlavní město provincie Belgica a v letech 285-395 dokonce sídlo šesti římských císařů.Až budete procházet gigantickou bránou, která v Trevíru stojí už téměř dva tisíce let, asi vás napadne, jak to vypadalo, když tu kdysi duněla země pod koly římských vozů a v amfiteátru spolu zápasili gladiátoři. Severní brána, která dnes stejně jako tehdy otevírá vstup do starého římského města, se nazývá Porta Nigra podle černé barvy, která v nánosech popela a usazenin zbarvila tuto mohutnou stavbu z pískovcových kvádrů v průběhu staletí. Kvádry jsou na sebe posazené bez jediného pojiva - jeden na druhém tu leží do výšky 29 metrů, pospojované pouze železnými skobami. Část hradeb, jež na Portu Nigra navazovaly, je ještě v Trevíru k vidění, většinu však odnesl čas. Porta Nigra však zůstává stát jako patrně nejkrásnější pozdně antická brána nejen v Německu, ale svého druhu vůbec na světě. Projdete bránou a pěší zóna s úpravnými malebnými městskými domy vás dovede kolem roztodivné stavby U tří králů z roku 1230 na prostranství stejně malebného náměstí Hauptplatz, kterému zpovzdálí dominují dva majestátní chrámy. Jedná se o románský dóm svatého Petra a křížovou chodbou s ním spojený gotický kostel Panny Marie. Tam, kde dnes stojí chrám svatého Petra, ohromná a ohromující budova nebývalých rozměrů a krásy, stával dříve palác římského císaře Konstantina z období okolo roku 326 - část původní římské stavby je dodnes vidět v obvodovém zdivu katedrály. Jižně od chrámu se pak dostáváme k další z dokonale dochovalých římských staveb, k bazilice dříve zvané Aula Palatina. Tato cihlová stavba z roku 310 bývala za Konstantina trůnním sálem, později se přeměnila na královskou falc a ještě později se z ní stal hrad jako součást kurfiřtské rezidence. Trevířští arcibiskupové totiž patřili ke kurfiřtům, kteří měli právo volit německého krále. Od poloviny devatenáctého století se tato třicet metrů vysoká a 67 metrů dlouhá stavba používá jako evangelický kostel. Oněch třicet metrů výšky přitom od dob Římanů čas pranic nepokořil. Drží je téměř tři a půl metrů tlusté stěny, které dříve oplývaly bohatou mozaikou a mramorovým obložením. Stavbu, kterou nepokořil čas, pokořili lidé. Na začátku 17. století pojal kdosi nápad zbořit její východní a jižní stěnu a zbytek auly zakomponovat do renesančního kurfiřtského paláce. Poté, co kurfiřtská moc v Trevíru pohasla, byla stržená část budovy znovu postavena a dnes kolem ní můžete chodit stejně jako kdysi v dlouhých tógách antičtí Římané. Jednou z typických vymožeností římských měst bývaly lázně. Římané začali stavět své velkolepé veřejné lázně už v prvním století před naším letopočtem. Jen v roce 33 před Kristem jich v samotném Římě bylo na 170 - mnohé další se budovaly v koloniích, jakou byl například právě Trevír. V něm byly lázně vybudovány v první polovině čtvrtého století. K lázním patřila oblékárna, bazén se studenou, vlažnou, i teplou vodou, a také parní lázeň. Nechybělo dokonce i sportovní hřiště či vinný sklep. Římské lázně se postupem času staly místem zábavy a společenských setkání, kde Římané trávili až několik hodin denně. Právě tak tomu muselo být i v Trevíru, kde Císařské lázně patřily údajně mezi nejrozsáhlejší v celé Římské říši. Dodnes se z trevírských Císařských lázní zachovala část, kde se nacházely horké koupele, dva menší bazény a labyrint podzemních chodeb, které sloužily jako přístupové štoly k údržbě ohřívacích těles a kanalizace. Nebylo by římského města, aby se v něm nenacházel amfiteátr - pozůstatky toho trevírského naleznete asi pět set metrů východně od Císařských lázní. Nedaleko se pak nacházejí další, menší, lázně - takzvané Barbarathermen, a pilíře Římského mostu, které také pocházejí ze 4. století.