Trevír - na skok u starých Římanů

Malebné městečko Trevír toho pamatuje hodně. Kdysi tu po širokých silnicích pochodovala římská armáda a do tóg zahalení občané impéria si dopřávali odpočinku v parních lázních. Pak se tu přehnalo pár výbojných kmenů, kurfiřti si tu založili hrad a ku podivu všech, kteří sem přicházejí poprvé, je všechna tato historie dodnes vepsaná do tváře města, kde jakoby se zastavil čas. Není to přitom daleký Řím, kde monumentální stavby tvrdošíjně vzdorují času. Toto nejstarší město na území Německa - německy Trier - leží kousek od lucemburských hranic. Římané je založili kolem začátku našeho letopočtu a nazvali je Augusta Treverorum podle názvu keltského kmene Treverů, kteří se zde usadili již čtyři století před naším letopočtem. Zatímco dnes Trevír připomíná spíše malé příjemné lázeňské místo s živou atmosférou, za Římanů to bylo hlavní město provincie Belgica a v letech 285-395 dokonce sídlo šesti římských císařů.