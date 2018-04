Třetina lidí stráví dovolenou doma

Letošní dovolená Chystáte se na dovolenou?



Ano, jen po Česku 29,4 %

Ano, jen do zahraničí 22,8 %

Ano, po Česku i do ciziny 10,1 %

Ne, nikam 37,7 %





Chystáte se letos na dovolenou? vzdělání základní po Česku i do zahraničí 8,5 %

jen po Česku 21,7 %

jen do zahraničí 21,7 %

nikam 48,1 % středoškolské s maturitou po Česku i do ciziny 12,7 %

jen po Česku 32,3 %

jen do zahraničí 25,9 %

nikam 29,1 % vysokoškolské po Česku i do zahraničí 17 %

jen po Česku 14,9 %

jen do zahraničí 51,1 %

nikam 17 %



Pozn.: odpovídalo 517 respondentů, Zdroj: SC&C pro MF DNES