Trentino: po horách chodí alpinisté, v údolích zraje réva

Zdejší vysokohorská příroda nabízí mnoho možností těm, kdo dávají přednost aktivně prožité dovolené. K přírodní rezervaci Parco Nazionale dello Stevio vede bočním údolím jediná silnice, která je průjezdná pouze v létě. Chráněné území začíná už při jejím ústí do údolí Valle di Rabi. O něco výš, v přírodní rezervaci, jsou kromě nádherné alpské flóry od hořců a upolínů až po hmyzožravé tučnice - k vidění i kamzíci, svišti či horští orli. Před několika lety sem správa parku vypustila rodinku medvědů z milánské zoologické zahrady - jenže zdomácnělým huňáčům, zvyklým na pozornost návštěvníků, se do lovu ve velehorách nechtělo. Místo toho se "přidávali" k rodinným piknikům turistů a snažili se loudit o potravu. Tyto zhýčkané tvory však už vystřídali medvědi ze Slovinska. Tito ostražití brtníci se drží v lese, stranou turistických tras. Národní park je protkán hustou sítí stezek, mezi nimiž lze vybrat poměrně nenáročné trasy i několikadenní výstupy. Po horách se můžete toulat sami - ale méně zkušeným turistům anebo těm, kdo se rozhodnou pro náročnou trasu, se vyplatí najmout si některého z dvaceti zdejších horských vůdců. Skupina o čtyřech až pěti osobách zaplatí za den od 340 000 lir (1000 lir je za 17,69 koruny) při extrémně náročných výstupech s přenocováním na některé z horských chat je však cena několikanásobně vyšší. Strmý terén Valli di Sole, jímž se žene divoká řeka Noce, však nepřeje jen turistům. Ti, kdo sledovali mistrovství světa ve sportovní kanoistice, jež se zde konalo v roce 1993, vědí, že je zde ráj vodních sportů. Rodiny s menšími dětmi spíše dají přednost raftu: k dispozici jsou tři trasy na řece Noce v délce od čtyř do osmadvaceti kilometrů. Jedinou podmínkou je umět plavat, ceny se pohybují od 35 000 do 140 000 lir. Objevování přírody a tužení svalů má ještě jednu podmínku: přízeň počasí. To tady bývá nejstálejší koncem srpna a v září. Nuda ovšem nesmí být ani za deště. Proto se vždy v druhé polovině června koná gastronomický festival s jednoduchým názvem: Dobře se najíst v Trentinu - Mangiar Bene in Trentino. Jednotlivé večery probíhají na hradech, zámcích či v horských chatách. Menu festivalového večera lze pořídit za 70 000 lir. Ke zdejším specialitám patří například carne salada con faggioli - místní odrůda hnědých fazolí s plátky masa. Dále lucanica - klobásy ze skopového masa. Nebo orzet - ječná polévka se zeleninou či strangoletti, což jsou špenátové nočky se strouhankou. K dobrému jídlu patří víno obzvlášť ve zdejším kraji, pokrytém až po úpatí skal jabloňovými sady a především vinicemi. Díky zvláštnímu klimatu, jež střídá teplá léta s ledovými zimami, se na révě nedaří škůdcům, takže zdejší hrozny patří mezi nejzdravější s minimem chemického ošetření. Ve vínu má původ i hroznová kořalka grappa - tu si horalé ve zdejším kraji už odedávna dochucují drobnými lesními plody nebo bylinkami: například jahodami, borůvkami či hořcem nebo mařinkou. Právě milovníkům vína je určen program Vinum Bonum. Od poloviny června až do poloviny září se vždy ve středu, v pátek a v sobotu otevírá některý ze čtyřiadvaceti nejvyhlášenějších vinných sklepů v Trentinu.