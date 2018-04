Návrat Řecka i méně pobytů last minute. Trendy dovolené 2013

U nás stále ještě mrzne, až praští, a na léto to první jarní týden moc nevypadá. Když jsem se díval, jak bylo v úterý v místech, která máme spojená s pečením na slunci, vedrem a teplým mořem, musel jsem si z toho natáhnout palčáky. Je to síla. Na Mallorce rovných 18 stupňů, moře 14, obloha skoro bez mráčku.

Na řecké Krétě sice spíše zataženo, ale celkem teploučko - vzduch 21 stupňů, voda 17 stupňů. V Hurghadě, to se ale dalo čekat, si užívají pro nás teď nepředstavitelných 31 stupňů a moře o teplotě 23 stupňů.

A mám taky jednu specialitku pro ty, kdo mají rádi baltské borovice a tepláky. Ve Warnemünde bylo kolem nuly, v noci až minus čtyři. Je zataženo a poprchává.

Ale jak říkám, už víme, jak bude léto vypadat, a ti, kdo chtějí o prázdninách ušetřit, už to vědí taky. Je totiž hlavní čas nákupů leteckých zájezdů k moři.

A z nich se dá leccos vyčíst.

Budete překvapeni. Nápověda: vydolujte z paměti zase slova jako jámas, kalimera, eucharistó nebo retsina. Ta, nad kterými jste se tak povýšeně ošklíbali.

Tzatziki na obzoru

Řecko se vrací. Tak tohle má být hlavní zpráva letošního léta. Některé cestovky hovoří dokonce o velkém letním překvapení a dramatickém zvýšení nákupů – o 65 procent.

Trendy podle Dovolena.iDNES.cz Větší zájem mají klienti o Bulharsko, Egypt a Turecko Řecko se stabilizovalo a roste zájem i o méně známé oblasti a ostrovy, jakým je například Sámos.

se stabilizovalo a roste zájem i o méně známé oblasti a ostrovy, jakým je například Sámos. Skokově se zvýšil zájem o zájezdy cestovních kanceláří, kdy si klienti zajišťují sami dopravu. Jedná se nejčastěji o chorvatské a španělské destinace. Oproti tomu zájem o zájezdy se zajištěnou dopravou neklesá. Nárůst poptávky způsobily negativní zkušenosti s nekvalitní nabídkou slevových portálů a nekorektními prodejci podřadných hotelových kapacit s nezajištěnými službami. Klienti se vrací zpět k léty prověřeným ubytovacím kapacitám cestovních kanceláří.

Už bylo načase. To přehlížení si Řekové nezasloužili.

Je zvláštní, jak snadno lidé podlehnou davovému šálení a vidí věci, které vůbec neexistují. Řecko doplatilo na to, jak byli potenciální turisté masírováni zprávami o zadlužené a zdivočelé zemi, přestože ty hrůzyplné záběry v televizi pocházely z jednoho jediného náměstí v centru Atén. Podle nich ovšem usoudili, že celá země včetně pláží a tavern je před revolucí.

Loni v září jsem strávil pár dnů v Aténách a na ostrově Sámos. A fakt se nestalo nic.

Kam se letos bude v Řecku jezdit, je jasné. Na ostrovy jako kdysi. Když je řeč o letním Řecku a plážích, obvykle všichni myslí jména jako Kos, Santorini, Rhodos, Zakynthos, Naxos, Korfu a podobně. Na tom se nic nemění. Ale jedna letní změna by tady přece jen byla. Týká se všech zemí. Budete potřebovat menší kufr.

Sedm dnů a dost

S tím kufrem je to jen obrazné. Ať jedete na týden nebo na dvanáct dnů, stejně toho s sebou berete stejně. Ale teď povezete domů víc věcí nepoužitých.

Pravděpodobně si totiž vyberete dovolenou, která bude trvat týden.

Poslední dobou se o tom mluví, ale zdá se, že tenhle rok definitivně potvrdí trend zkracování dovolených.

Zatímco dříve se k moři na dovolenou jezdilo zhruba na dva týdny, klasika bylo jedenáct či dvanáct dnů, dneska chceme míň. Žádáme si totiž víc dovolených rozložených v průběhu roku. Klasická česká trojka je dneska zimní lyžování, jarní nebo podzimní prodloužený víkend kdesi v Evropě a letní týdenní pláž.

Ten týden si užijte. Jednou možná bude hůř – občas se mluví o tom, že trendem budoucnosti jsou prodloužené letní víkendy u moře. Ve čtvrtek večer jste tam a v neděli letíte domů.

Ale teď se vraťme na další místa, kam letos pojedete.

Co ti Arabové?

Otázka za milion: bude to i Egypt a Tunisko, dvě země, kde jste si celé roky s takovým gustem smažili záda?

I tyhle země se staly obětí politiky a televize. Arabské jaro vypadalo na obrazovce děsivě, snaha vysvětlit lidem, že se fakt neodehrává kolem lehátek a bazénů, byla marná.

O co je zájem na jaře Portál Dovolena.iDNES.cz eviduje toto jaro výrazný zájem o eurovíkendy a krátké dovolené. Favority jsou především Rakousko a Francie.

Teď se to možná změní, protože turisté už pochopili, že když se nic nestalo ve chvílích, kdy arabský pouliční kotel byl kriticky přetlakován, teď už hotely a pobřeží něco asi sotva potrefí.

Ale jak to bude, není zatím jasné. Když se zeptáte v jedné velké cestovní kanceláři, řeknou vám, že Tunisko slavilo loni velký návrat a letos to bude možná ještě lepší, protože nabízí nejlepší kombinaci dobré ceny, služeb a pořádných pláží. A dodají, že "arabská negace je už pryč". Jinde však oznámí, že Egypt a Tunisko stagnují s tím, že "Arabové netáhnou".

Chorvatsko: zdraží?

Novinky z Chorvatska Přehled novinek na léto v Chorvatsku najdete ZDE. Mezi nejzajímavější z nich patří přímé letecké spojení z Prahy do Dubrovníku.

A teď peníze. V první řadě Chorvatsko. Říká se, že podraží. No... jak se to vezme. Chorvaté vstoupí 1. července do Evropské unie, a tak budou muset cestovky platit daň z přidané hodnoty ze svých marží, což dosud nemusely. Taky hoteliéři šli údajně s cenou nahoru, někteří prý o pár procent, žraloci i o patnáct.

Ale celkově by to nemělo být znát, cestovky se kasají, že mírné zvýšení daní obvykle pokryjí. (Některé však lehké zvýšení připouštějí.) Ale zdá se, že jediným, co zvedne ceny, bude zájem lidí trávit dovolenou na Jadranu v lepších hotelích s více službami. Ti, kdo jezdí do Chorvatska vlastním autem a bydlí v apartmánech, by neměli pocítit nic.

Kupujte teď

A teď ještě jedna věc týkající se peněz. Všichni známe "last minute". Koupím levně na poslední chvíli a jedu. Nejnižší cena a šance pro ty, kdo chtějí ušetřit a je jim jedno, u kterého moře sebou plácnou. Letos pozor, abyste nelitovali. Nějak vybíráme dřív a dřív.

Teď, kdy běží období nákupů s předstihem a slevou (a je zhruba v první půli, protože trvá zhruba od března do konce dubna), už letní zájezd nakoupilo o dvacet procent lidí víc než loni. Ale to znamená, že v létě bude o to méně zájezdů, které lze koupit jako last minute.

Překvapivý objem zájezdů prodaných již v předprodejích potvrzuje i tým portálu Dovolená.iDNES.cz, podle něhož sehnat kvalitní last minute bude ještě více otázkou velkého štěstí než v loňské sezoně.

Pár specialitek

A to je zhruba vše, co vás čeká v létě, pokud pojedete na dovolenou k moři se zájezdem. Vlastně ještě něco, což pošimrá vaše cestovatelské touhy: horkým tipem léta by mohla být takzvaná Severokyperská republika, kde ještě nikdo nebyl. A Afrika: marocký Agadir Maroko, tudíž Atlantik. A ještě něco: evropské "Mrtvé moře". Takže pamatujte: i když je v Bulharsku v noci ještě skoro mráz a v Tunisku byste dostali v plavkách rýmu, je nejvyšší čas začít myslet letně.

České letní stálice

1. Bulharsko: Teď je zajímavý jih

Kdysi to byla Mekka československých dovolenkářů, pak se nad ním dlouho zavřela voda, a najednou se znovu objevilo na mapě jako jedna z nejlevnějších možností, jak trávit dovolenou na pláži. A zájem roste a roste, protože relativně nízké ceny zůstaly, zatímco kvalita se zvyšuje.

O tom svědčí i to, že na Zlatých píscích či jinde podél pobřeží běžně potkáte turisty hovořící anglicky či německy. Pro Čechy je Bulharsko částečně návratem na stará místa – protože ti, kdo v Nesebru či na Zlatých píscích trávili dovolenou jako rodiče s dětmi, tam teď berou vnoučata. A částečně čistě novou destinací, neboť tehdejší děti, jež mezitím dospěly, už si bulharské pobřeží nijak nespojují s někdejší socialistickou dovolenou a jejími proslulými nástrahami včetně těch žaludečních.

Ani to dost dobře nejde, protože tohle Bulharsko je úplně jiné: obrovské investice změnily černomořské pláže i služby tak, že se nijak neliší od těch, na jaké jsou turisté zvyklí ve Středomoří. Čechům se zamlouvá i to, že se tam jakžtakž dohovoří.

Bulharsko, Slunečné pobřeží

Tip: konečně se podívejte i do Velikého Tarnova a dalších míst ve vnitrozemí

konečně se podívejte i do Velikého Tarnova a dalších míst ve vnitrozemí Novinka: jižní pobřeží, kde vznikly nové areály, ale zatím je tam víc přírody než civilizace

jižní pobřeží, kde vznikly nové areály, ale zatím je tam víc přírody než civilizace Cena: od 12 000 Kč



od 12 000 Kč Info: www.bulgariatravel.org, www.minutex.cz/bulharsko



2. Turecko: Exotika v klidu

Země, která se tiše, ale opravdu hodně směje, protože vydělala na strachu z arabského jara a krize v Řecku, neboť se tam přesunuli mnozí z turistů hledajících dlouhé středomořské pláže plné písku, teplé moře, příchuť exotiky doprovázené bezpečím a dobrými službami. Ale i bez toho je Turecko už dlouho českou letní stálicí. Lidé tam začali jezdit hned v první polovině 90. let a našli přesně to, co potřebovali: Orient, ale velmi snesitelný, protože měl evropské parametry, laskavé zacházení a tehdy něco nevídaného – obchodníčky, kteří se byli ochotni naučit pár slov česky.

Češi jezdí nejraději na Tureckou riviéru, tedy pobřeží kolem Antalye, a na západní pobřeží, které má "řečtější", usedlejší ráz. Je rodinnější a komornější, s mírnou nadsázkou lze říct, že místo resortu bydlíte v penzionu. Velkou roli hraje, že všude je spousta památek a historie, takže oddych od pláže se ani zdaleka nemusí omezovat na pochodování městem.

Turecko, Oludeniz

Tip: vnitrozemí

vnitrozemí Novinka: kombinace hotelů a akvaparků zaměřených na rodiny s dětmi, otevírá se nová oblast u města Marmaris

kombinace hotelů a akvaparků zaměřených na rodiny s dětmi, otevírá se nová oblast u města Marmaris Cena: od 16 800Kč

od 16 800Kč Info: www.tureckem.eu, www.goturkey.com

3. Španělsko: Zcela nová místa

Ke Španělsku není co dodat. Člověk se tam cítí dobře, jen musí počítat s tím, že na plážích bývá trochu nabito a večery jsou rušné.

Ale tomu se dá samozřejmě předejít výběrem hotelu, protože i ve Španělsku jsou místa, kde si turista připadá možná ne úplně jako Robinson, ale pořád má pocit soukromí jako na nějakém řeckém ostrově.

Navíc je důležité, že na španělském pobřeží nikdy není příliš daleko do města, takže lze kombinovat život plážového povaleče s výlety. Spousta měst má velkou historii a je na co se koukat. Španělsko je ideální místo pro seniory a také na něj míří různé seniorské nabídky a programy.

Španělsko také znamená dobré jídlo, a kdo tam byl, ví, jak je příjemné zajít do nějakého podniku a dát si tapas – chuťovky, které jsou malé, a tak mají velmi milou cenu.

Letos se pro Čechy otevírají nové možnosti, například další oblasti na Menorce, což je ostrov ležící vedle Mallorky. Je menší, tudíž není tak navštěvovaný, takže se tam dají najít velmi soukromá místa. Další novinky jsou uvedeny níže.

Playa de las Catedrales, Ribadeo, Španělsko

Tip: města v okolí resortů

města v okolí resortů Novinka: pro české turisty se otevírají nové oblasti, jedna kolem Almérie ve Středomoří, druhá na Costa de la Luz na atlantickém pobřeží, třetí je Murcia pod Valencií

pro české turisty se otevírají nové oblasti, jedna kolem Almérie ve Středomoří, druhá na Costa de la Luz na atlantickém pobřeží, třetí je Murcia pod Valencií Cena: od 17 100 Kč

od 17 100 Kč Info: www.spain.info

4. Egypt: Váhavý rozjezd

Má moře, slunce, pyramidy a problém: obrázky rozvášněných demonstrantů v televizi, které spoustu lidí přiměly, aby si Egypt vyškrtli ze seznamů míst pro dovolenou. Cestovní kanceláře se mohou umluvit, když vysvětlují, že to jsou obrázky z Káhiry a jinde je klid, ale televize má větší sílu. Zprávy, že islamistická vláda možná zakáže alkohol, jsou masivní, dodatek, že resortů by se to netýkalo, miniaturní.

Pravdou je, že se "revoluce" nijak nedotkla turistických letovisek podél Rudého moře, ale špatná publicita si bere svou daň. Přitom v resortech je všechno jako při starém, jen je tam větší pohodlí, protože není tak nabito jako za časů Mubarakovy "diktatury".

Kvůli nezájmu poklesly i ceny. Podle letošních údajů to vypadá, že toho někteří lidé přece jen využili, zda se však obrací trend, se teprve uvidí. Jedna věc, již by bylo dobré brát v potaz: v létě bývá v jižnějších letoviscích už docela pořádné vedro.

Egypt, Hurghada

Tip: šnorchlování, potápění

šnorchlování, potápění Novinka: v Údolí králů znovu otevřeli hrobku Tutanchamona s odhalenou tváří jeho mumie

v Údolí králů znovu otevřeli hrobku Tutanchamona s odhalenou tváří jeho mumie Cena: od 11 600 Kč

od 11 600 Kč Info: www.egypt.cz, www.dovolenaegypt.cz

5. Tunisko: Orient pro Evropany

Tohle je Egypt v bleděmodrém, dá-li se to říct, když barvou islámu je zelená. Tunisko bývala absolutní a neotřesitelná konstanta českých letních zájezdů k moři, které podrazila nohy její vlastní revoluce. Moderní a na turisty i mentálně nastavená země najednou vypadala příliš rizikově, než aby tam člověk letěl. Loni se to zřejmě začalo měnit, letošek ukáže, zda je z toho trend.

Tunisko má s Egyptem společné i to, že žádné letovisko nebylo v důsledku politického vývoje nijak ohroženo. Dneska tahle země představuje takřka ideální volbu mezi cenou na jedné straně a na druhé kvalitou služeb, rozlohou písečných pláží, památek a všeho ostatního, co k dobré dovolené patří. Podobně jako třeba v případě Turecka s tím souvisí i to, že jde o exotiku snesitelnou pro Evropany: Saharu i velbloudy snadno zvládnou, protože za rohem je čeká servis a klimatizovaný autobus.

Tunisko, berberská vesnice Chenini